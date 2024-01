'Demmink zorgde ervoor dat Baybasin Nederland niet kon verlaten'

Journalist Koen Voskuil durft als een van de weinigen te graven in de zaak-Joris Demmink. Zijn nieuwste onthulling legt nog meer mogelijk machtsmisbruik bloot. Is de waarheid al in zicht?

Volgens uw laatste artikel bemoeide Joris Demmink zich actief met de zaak van de Koerdische Turk Hüseyin Baybasin. Hoe deed Demmink dat?

‘Baybasin is een invloedrijke Koerd die lang als staatsvijand van de Turkse regering werd beschouwd. Hij is in 2002 in Nederland tot levenslang veroordeeld voor moord, gijzeling en drugshandel. Zelf beweert hij dat hij om politieke redenen met vals bewijs erin is geluisd door zowel Turkije als Nederland. In 1997 zijn in Istanboel twee aangiftes gedaan van kindermisbruik tegen Joris Demmink. Volgens Baybasin heeft Turkije ons land lang met die zaak gechanteerd. Ze zouden het misbruik in Istanbul stilhouden in ruil voor een veroordeling van Baybasin. Documenten bewijzen nu voor het eerst dat er een link is tussen beide zaken. Joris Demmink heeft zich persoonlijk bemoeid met het asieldossier van Baybasin. Hij zorgde ervoor dat Baybasin Nederland niet kon verlaten, waarna hij in ons land is veroordeeld.’

U heeft kopieën van documenten ingezien, die eind vorig jaar uit de cel van Baybasin zijn gestolen. Hoe weet u zeker dat die documenten ook echt zijn?

‘De documenten gaan onder meer om processen-verbaal van de Rijksrecherche. Ik kon de echtheid checken aan de hand van namen die erop stonden.’

U werkt aan een zeer gevoelig dossier. Volgens uw laatste verhaal zou er op verschillende niveaus door verschillende mensen onethisch zijn gehandeld. Vindt u het vreemd dat veel traditionele media amper schrijven over deze zaak?

‘Het is van groot belang dat het ministerie van Veiligheid en Justitie geen zaken onder het tapijt veegt. Dat moet worden onderzocht, liefst door zoveel mogelijk media. Maar het Demmink-dossier is geen prettig dossier om in te graven. Je krijgt een hoop tegenwerking. Het ontbreekt veel media ook aan tijd, geld en misschien wel durf.’

Op complotsites wordt wel veel geschreven over deze kwestie. Heeft u last van die groep?

‘Er wordt zoveel over Demmink beweerd op internet dat het de waarheid in de weg is gaan staan. Complotdenkers die Demmink vergelijken met chemtrails en ufo-landingen maken het critici wel heel gemakkelijk om de zaak-Demmink als totale nonsens af te doen.’

Peter R. de Vries schreef in 2012 op Twitter dat u niet genoeg met harde feiten kwam in een artikel. Waarom had hij ongelijk?

‘Hij reageerde op een onderzoeksartikel waarin we contacten tussen Demmink en een pooier van minderjarige jongens blootlegden. We voerden diverse ooggetuigen op die ze samen hadden gezien. Daarom zei ik destijds al een rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. Een door Demmink aangespannen bodemprocedure heeft het AD dan ook glansrijk gewonnen.’

Heeft u Demmink ooit persoonlijk gesproken?

‘Ik heb hem één keer netjes gegroet op het ministerie. Ik was daar voor een gesprek óver hem. Terwijl ik in de gang wachtte, liep hij langs. Later, tijdens de rechtszaak die hij tegen ons aanspande, had ik geen behoefte hem te groeten.’

U heeft nu een serie artikelen over Demmink geschreven. Hoe waarschijnlijk acht u het dat er nog een onthulling komt waardoor hij wél zal worden veroordeeld?

‘Het strafrechtelijk onderzoek naar de twee aangiftes van Turkse mannen die toen ze minderjarig waren in Istanboel seksueel zouden zijn misbruikt, loopt inmiddels al twee jaar. Er zijn nog steeds geen resultaten geboekt. De kans dat er nog iets uit het strafrechtelijk onderzoek komt, acht ik erg klein. Het enige wat de journalistiek kan doen, is de zaak goed onderzoeken en met nieuwe onthullingen komen.’

GeenStijl schreef half grappend dat u moet oppassen ‘toevallig in een verkeersongeluk terecht te komen’. Schiet die gedachte ook weleens door uw hoofd?

‘Je kunt maar beter nuchter blijven. In het Demmink-dossier lopen al te veel paranoïde mensen rond.’

Foto: Koen Voskuil