Live: #pedoverhoor Joris Demmink

Oud-justitietopman Joris Demmink (68) moet vandaag voor het eerst publiekelijk onder ede getuigen over zijn rol in misbruikzaken van minderjarige jongens. Of hij dat echt gaat doen, is uiteraard de vraag. AD-verslaggever en voormalig journalist van de Nieuwe Revu Koen Voskuil is aanwezig en twittert live mee. Ook is de hashtag #pedoverhoor trending. Volg ze beide hier.

Lees ook: Demmink bezocht Slowakije voor seks met minderjarigen

Lees ook: Interview Koen Voskuil: 'De media durven Demmink niet aan te pakken'

Tweets door @KoenVoskuil ]]>