Winnaar en verliezer van de dag: Wiz Khalifa vs. Erik Dijkstra

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Wiz Khalifa

Wiz Khalifa partnering with cannabis company to release his own marijuana strain 'Khalifa Kush.' #weed pic.twitter.com/COvxfdSWkF — 420 unicorn (@four20unicorn) 5 februari 2016

Wiz Khalifa gaat, net als Rihanna, zijn eigen wietgerelateerde producten lanceren. De rapper en fervent wietliefhebber doet dat in samenwerking met een wietzaak in Denver. Altijd goed.

Verliezer van de dag: Erik Dijkstra

Erik Dijkstra voor de rechter gesleept : https://t.co/yWKMWsf87X — ThePostOnline (@TPOnl) 5 februari 2016

Erik Dijkstra heeft een dagvaarding ontvangen, waarin wordt geëist dat het boek Hoe sterk is de eenzame schaatser uit de handel gehaald moet worden. De ongeautoriseerde biografie over schaatser Hans van Helden zou volgens de oud-schaatser zelf vol onwaarheden zitten. Dijkstra zegt overigens alle feiten gecheckt te hebben.