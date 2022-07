Roderick Veelo denkt dat de gekte niet zal overwinnen, net als ‘die hele wokebeweging’

Zie je de geest nog terug in de fles of dwalen we steeds verder af?

‘Ik heb wel een optimistische inborst. Misschien houd ik mezelf daarmee voor de gek, maar ik denk dat de gekte uiteindelijk niet overwint, en dat geldt ook voor die hele wokebeweging. Je zag het onlangs ook bij Netflix. Het personeel stond op zijn achterste benen na het publiceren van bepaalde content op Netflix. Toen heeft de directie gezegd: “Jongens, take it or leave it.” Als het je niet bevalt, dan ga je maar weg. Ik denk dat de wal het schip keert. En dat mensen durven zeggen: in deze gekte gaan we niet mee. Waar woke natuurlijk om gaat, is het afbreken van bepaalde structuren. En dat vind ik wel gevaarlijk.’

Kun je daar een voorbeeld van geven?

‘Wat ik bijvoorbeeld heel ernstig vind, is de Raad van Cultuur, die een subsidie afhankelijk heeft gemaakt van een aantal ideologische voorwaarden, zoals dat het gezelschap bicultureel moet zijn en dat de inhoud niet eurocentrisch is. Een fotograaf kan dus wel subsidie krijgen voor een reportage met zwarte mensen, maar als hij witte modellen heeft, dan krijgt hij daar geen subsidie voor. Dus wat gaat die fotograaf doen? Die kiest voor zwarte modellen. Daarmee zit je als Raad van Cultuur dus te sturen, politiek te sturen. Dat is heel ernstig. En dat is allemaal ingegeven door die wokecultuur, de woke-alertheid. En dat wordt allemaal maar geaccepteerd. Terwijl het eigenlijk institutioneel racisme is.’

Kun je er af en toe ook nog wel om lachen?

‘O, zeker. In de TPO-podcast, die ik samen met Bert Brussen maak, hebben we een rubriek, de woke-week, en daarin komen elke week weer schitterende voorbeelden voorbij. In welke bochten mensen zich soms wringen om maar te laten zien: kijk eens hoe goed we bezig zijn. Dat is absurd.’

