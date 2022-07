Nieuwe Revu 29 is nu uit!

Ziek van de NS

De Nederlandse Spoorwegen kampen niet alleen met veelvuldig treinuitval door personeelstekort. Ook is de werkdruk te hoog, is er sprake van onethische arbeidsomstandigheden en nemen de onveilige situaties hand over hand toe. Verschillende medewerkers doen hun verhaal over de ijzeren discipline die tegenwoordig heerst bij de NS. ‘We worden tijdens ons werk keihard aangevallen, maar door de chef simpelweg niet geloofd.’

Nieuwe Revu 29 ligt nu in de winkel en is hier te bestellen.

‘Waarom moeten journalisten deugen?’

Roderick Veelo (57), tot twee jaar geleden presentator van RTLZ, publiceerde onlangs De Schijn Regeert, een bundeling columns die hij schreef voor onder meer De Telegraaf. Een gesprek over beeldvorming, de journalistiek en Mark Rutte. ‘Nederland een gaaf land? Nee. Dat kunnen we wel weer worden, maar dan moeten we aan de slag.’

‘Je gaat van bil en alles is weer oké’

Het waren andere tijden, de jaren zeventig. Onder het mom van rock-’n-roll vonden zaken plaats die het daglicht niet konden verdragen, maar toch aan de oppervlakte kwamen. In een driedelige serie neemt Revu je mee terug naar de wereld van seksuele uitspattingen, drugs en ander atypisch gedrag. Deze week deel 2: de groupies.

Wasteland Summerfest

Na twee coronaklotejaren wordt dit de zomer waarin alles weer mag en kan. Nieuwe Revu wilde weleens weten hoe hard we met z’n allen losgaan tijdens deze summer of love. Dus stuurden we topfotograaf Gerard Wessel op pad om vast te leggen hoe Nederland feestend afscheid neemt van de coronablues. Deze week: Wasteland Summerfest, het heetste fetisjfeest van het jaar.

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over het neerstorten van de Concorde en over het Gow Lenchi Shrine-feest. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.