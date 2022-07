Jan van 't Hoen heeft ‘geen goed gevoel’ bij Rick Engelkes: ‘Lijkt allemaal niet te kloppen’

Een heuse soap rondom een voormalig soapacteur. Wat is er aan de hand in musicalland?

Producent Rick Engelkes kondigde in oktober 2019 aan dat hij een musical ging maken over het leven van Willem van Oranje. De musical zou vijf jaar lang worden opgevoerd en aftrappen in maart 2021. Maar door corona raakte de productie in het slop. Reden voor het Fonds Podiumkunsten, een cultuurfonds dat namens de Rijksoverheid ondersteuning geeft aan alle vormen van professionele podiumkunsten en een budget heeft van 62 miljoen euro, om aan het dochterbedrijf Waterfront Entertainment van Engelkes een subsidie van 4,3 miljoen euro coronasteun toe te kennen. Die vetpot is allang overgemaakt, maar nog steeds is er geen musical. In de media wordt al cynisch gerept van ‘spookmusical’ en Engelkes wordt honend als de ‘Sywert van de culturele sector’ omschreven. Oei.

Sowieso wel een mannetje met reuring toch, die Engelkes?

Genoeg om een hele soapserie mee te vullen. In 2006 investeerde Engelkes via zijn achterbuurvrouw ruim een miljoen euro in vastgoed in Dubai, maar een paar jaar later was het geld ineens foetsie. De voormalig soapacteur deed aangifte wegens oplichting, verduistering en overtreding van de wet op het financieel toezicht. In 2011 werd de zaak geschikt. Een jaar eerder kwam naar buiten dat Engelkes zijn toenmalige vrouw Annemarie Paol bedroog met een geheime vriendin. In 2016 scheidde hij van de moeder van zijn kinderen. In 2012 belandde Engelkes in een zakelijk geschil met ondernemer Jan ’t Hoen. Op de website van Quote lezen we een ingewikkeld verhaal over een moeilijke constructie rondom de verkoop van een motorboot aan Engelkes, waarbij ’t Hoen claimde voor een miljoen te zijn opgelicht door zijn Engelkes en Pierre Karsten, een voormalig zakenpartner van ’t Hoen. Het was alweer een tijdje rustig in Ricks roerige leven; deze musicalmiljoenenaffaire zorgt weer voor de nodige opschudding.

Wat vindt Rick Engelkes van zichzelf?

‘Ik vind dat je nooit ergens spijt van moet hebben.’

Wat vinden wij van Rick Engelkes?

We hopen dat de theatergoden hem willen bevrijden van zijn zonden, wellicht zelfs met een engelkus.

‘Er is geen sprake van een breuk met Rick. Mijn contract liep af en ik was klaar voor een nieuwe uitdaging’

Wat vinden anderen van Rick Engelkes?

BRENDA RIEKE

persvoorlichter gemeente Delft

‘Het klopt dat er een theater wordt gebouwd voor deze musical in Delft. Producent Waterfront Entertainment heeft daarvoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Een tijd geleden zijn ze al begonnen met palen in de grond slaan, maar vervolgens is er een nieuwe regisseur gekomen en zijn de plannen gewijzigd. Ze wilden graag een draaiend podium bouwen, zoals bij Soldaat van Oranje. Daarvoor hebben ze in april dit jaar een nieuwe vergunning moeten aanvragen bij de gemeente en die hebben we momenteel in behandeling.’

JAN VAN 'T HOEN

drummer Wild Romance & ondernemer

‘Wat mij opvalt, is dat zijn zakelijk partner Pierre Karsten nergens wordt genoemd. Jullie kennen het verhaal van de boot die Karsten aan Engelkes verkocht terwijl Engelkes daar eigenlijk het geld niet voor had en waarbij ik de helft van het verlies moest betalen. Ik vind het nog steeds wonderbaarlijk dat Justitie daar nooit goed naar heeft gekeken. Ik heb nooit de onderste steen boven gekregen, want ik heb het geschikt en wilde ervan af zijn. Ik ben belazerd, dat is mij wel duidelijk. En volgens mij hebben zij zichzelf ontmaskerd, want bootverkoper Karstens en koper Engelkes beweerden dat ze zakelijk geen relatie hadden. Maar dat hebben ze wél. Ik wist dat Karstens aandelen heeft in het bedrijf Rick Engelkes Productions.

Ook wat betreft deze musical trekken ze samen op. Ik volg de zaak van een afstand en wil geen mensen beschuldigen als ik de feiten niet zelf ken. Laat me het zo zeggen: het verbaast mij niets dat er gedoe is ontstaan rondom de combinatie Engelkes-Karsten en de toegewezen miljoenen. Het lijkt allemaal niet te kloppen, maar ik kan er zoals gezegd niet goed over oordelen. Wel heb ik mijn vraagtekens gezet bij dat hele Willem van Oranje-gedoe. Je moet heel veel toeschouwers trekken, wil dit geld opleveren. Ik vraag me af of er zoveel geïnteresseerden zijn. Waarom is er nog niks bekend over de acteurs die in die musical gaan spelen? Waarom moest de betreffende grond voor meer dan zes ton bouwrijp worden gemaakt als er misschien een circustent op wordt geplaatst? Deze musical is na het debacle met de boot en de investeringen in Dubai het zoveelste negatieve bericht rondom de financiële handel en wandel van Engelkes. Ik denk dat hij er een behoorlijk luxe leven op nahoudt en dat moet toch worden betaald op een of andere manier. Of het terecht is dat Engelkes volledig de zwarte piet krijgt toegeschoven, weet ik niet. Het is mij niet bekend of hij ook het zakelijk brein is achter deze musical, of alleen het artistieke brein. Ik weet het fijne er niet van. Ik heb niet zo’n goed gevoel bij Rick Engelkes, maar ik wil hem ook niet zwartmaken.’

LONE VAN ROSENDAAL

actrice

‘Ik heb zowel voor als met Rick Engelkes in zijn producties gespeeld. Ik ben altijd netjes betaald, hoor. Het lijkt me best lastig om als producent én acteur in je eigen productie te staan, want je hebt als producent belangen waar de rest van de acteurs om je heen niets mee te maken hebben, dus daar kun je dan ook niet over praten. Wat ik leuk vind aan Rick, is dat hij ook de kleinere producties doet. Hij heeft ook toneel en jeugdtheater gebracht. Er zal heus overal een verdienmodel op zitten, hij blijft een entrepreneur, maar hij zet er de juiste mensen op en dat geeft het creatieve team vrijheid. Het is vreselijk lelijk als het klopt wat er nu in de media wordt beweerd, maar Engelkes zou in dat geval niet de enige zijn die overheidssteun niet bij de juiste mensen terecht heeft doen komen. Veel acteurs, technici en anderen hebben in coronatijd niet gekregen waar ze recht op hadden. Dat was een ontzettende fout in het steunfondssysteem, dat het geld naar de producenten, theaters en evenementenbureaus ging. Die moesten het doorbetalen aan de acteurs en dat is in heel veel gevallen echt niet gebeurd. Van Rick kan ik me niet voorstellen dat hij zo dom zou zijn om dit niet via de juiste wegen te laten lopen.’

ANNELIEKE VAN VELDHOVEN

woordvoerder REP

‘Waterfront Entertainment neemt nadrukkelijk afstand van mediaspeculaties over vermeend onrechtmatig handelen in het huidige subsidietraject en acht elke twijfel hieromtrent volkomen uit de lucht gegrepen.’

Rick Engelkes, directeur van Waterfront: ‘Wij zijn met een geweldig creatief team en met vooraanstaande partners uit het bedrijfsleven keihard bezig om dit grootse project artistiek en zakelijk van de grond te tillen. Wij zijn erg blij met de voorwaardelijke toekenning van de subsidie. Voor de definitieve toekenning moeten wij vanzelfsprekend voldoen aan alle eisen. Dit proces is in volle gang. Wij werken met erg veel enthousiasme toe naar een première in het najaar van 2023.’