Op deze dingen moet je letten als je een pokertoernooi wil organiseren

Een pokeravond organiseren is een populaire thema-avond onder vriendengroepen. Maar wie de film Molly’s Game heeft gezien, weet ook dat er veel geld mee te verdienen valt én dat het illegaal kan zijn. Maar mag je een pokertoernooi in Nederland organiseren? Om antwoord te geven op deze vraag, zijn we gaan kijken op de site van de Ksa (Nederlandse Kansspelautoriteit).

Wanneer is pokeren illegaal?

Poker is illegaal indien je het bedrijfsmatig aanbiedt. Voor Nederlandse casino’s mag alleen Holland Casino dit aanbieden. Een ander bekend casino in Nederland, Jack’s Casino, mag dus wel slots en automaten aanbieden, maar geen live poker of andere (kaart)spellen met croupier. Als bedrijf een pokertoernooi of live poker bijeenkomst organiseren, is dus niet toegestaan tenzij het alleen voor personeel is en daarmee besloten is. Uit berichtgeving van de Ksa valt te lezen dat ze alleen in mei 2020 in een week tijd illegale toernooien geconstateerd hadden in Hoofddorp, Hoorn, Capelle aan den IJssel, Zaandam, Tilburg en Rotterdam. Een openbaar pokertoernooi organiseren mag dus niet. Maar mag je thuis wel een pokeravond organiseren?

Mag je een pokeravond met vrienden organiseren?

Wanneer je in een besloten kring wilt pokeren, kan dit wel. De mensen moeten elkaar kennen, zoals een familie, een vereniging of een bedrijf. De term “vrienden” wordt door de Ksa overigens in dit lijstje niet genoemd. Overigens gelden deze regels indien je geld kunt verdienen. Wanneer het spelen zonder geld en prijzen is, dus alleen om de eer, dan is er meer mogelijk. Wanneer je een openbaar toernooi wilt organiseren dan kun je het beste contact opnemen met de Ksa om te kijken wat wel en niet mag. Voor geld of prijzen spelen of bezoekers voor een toegangskaartje laten betalen, is hoe dan ook verboden.

Waar moet je op letten als je zelf een pokeravond wilt organiseren?

Als je zelf een pokeravond in huiselijke kring organiseert, zijn de regels soepeler. Wel is het nog steeds van belang om te controleren of iedereen die deelneemt 18 jaar of ouder is en de regels van het spel goed kent. Als iemand verslavingsgevoelig is, kun je het als verplichting van de groep zien om iemand voor zichzelf te beschermen en op tijd te stoppen.

Hoe zit het met online poker?

Je kunt alleen online poker spelen bij online casino’s die over de juiste vergunningen beschikken van de Ksa. Daarbij is de vergunning voor online casino’s waar je casino slots en andere speelautomaat spellen kunt spelen onvoldoende. Ze moeten ook een vergunning van de Ksa hebben voor (online) casinospellen die spelers tegen elkaar kunnen spelen. Aanbieders met deze vergunning zijn er nog niet veel. Holland Casino behoort uiteraard tot de aanbieders met deze vergunning. Verder zijn er nog een aantal aanbieders waaronder NSUS Malta Limited (ggpoker.nl), Hillside (New Media Malta) PLC (bet365.nl) en Optdeck Service Limited (unibet.nl).