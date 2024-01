Recensie: Homeworld: Deserts of Kharak

De oorspronkelijke Homeworld (1999) is een van de vele real time strategy-klassiekers uit de gloriedagen van het genre. U weet nog wel: StarCraft, Age of Empires, Command & Conquer... Homeworld was de rts waarin je ruimteschepen moest aanvoeren, in de ruimte dus.

Borderlands-maker Gearbox kwam vorig jaar met een geremasterde editie van de game en dat bleek een enorm succes. Daarom is er al een vervolg. Althans, officieel een ‘prequal’.

Lees ook: Recensie: Assassin’s Creed Chronicles: India

Bijzonder is dat Homeworld: Deserts of Kharak zich niet in de ruimte afspeelt, maar op een woestijnplaneet. Net zo leuk? Ja. Want je kunt ondermeer een enorm vliegdekschip aansturen, dat op rupsbanden door het zand sukkelt. Briljant!

? ? ? ? ?

https://www.youtube.com/watch?v=n1yrFE9FfrA