Een interessant kijkje in het hoofd van David Bowie: 12 schilderijen van zijn hand

De lijstjes van zijn beste nummers en meest originele outfits kent iedereen inmiddels uit zijn hoofd, over de schilderijen van David Bowie is minder bekend. Toch had Bowie twee zeer actieve periodes als kunstschilder, de jaren zeventig en de jaren negentig.

Lees ook: De complete David Bowie-gids die in één dag werd geschreven

In een herplaatst interview in New York Times werd zijn enorme verzameling schilderijen, die je wellicht nog niet hebt gezien, onder de aandacht gebracht. Of hij met zijn postmodernistische dan wel neo-expressionistische schilderijen doorkan als goede kunstschilder mag je zelf beoordelen. De kunstwerken geven in ieder geval een interessant kijkje in het hoofd van het bijzondere mens dat vorige maand afscheid nam van de aarde.

Hierbij een compilatie van zijn werk, nog meer schilderijen van David Bowie vind je hier.

Dry Heads Capetown - 1995

Zelfportret - 1978

Hearts Filthy Lesson - 1995

Berlin Landscape With JO - 1978

Zelfportret - 1996

Child in Berlin - 1977

Zelfportret - 1996

Evol For The Missing - 1996

I Am A World Champion - 1977

The Rape Of Bigarschol - 1996

Squeeze 2000 - 1996

Present Future Accepted - 1995