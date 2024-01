Overschatte mensen: Louis van Gaal

De onderschatte schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis. Vandaag: Louis van Gaal.

Louis van Gaal is zo lelijk dat hij in een wedstrijd voor dubbelgangers van Louis van Gaal werd uitgesloten omdat hij te lelijk was. Mocht ik zo’n kop hebben, ik liet de guillotine aanrukken. Als hij naar zichzelf kijkt zou, indien mogelijk, de spiegel hem een proces aandoen. Bovendien heeft hij geen spat verstand van om het even wat.

Neem nu geschiedenis. Iemand vroeg aan Louis van Gaal: ‘Waar en wanneer vond de Eerste Wereldoorlog plaats?’ En hij antwoordde: ‘In Zaandam, op kerstavond 1952.’ Of neem aardrijkskunde. Iemand vroeg hem om drie hoofdsteden van Europese landen te noemen, en hij kende er maar twee, dan nog Spijkenisse en Pouilly-sur-Mer, overigens een Frans gat waar hij ooit z’n wittebroodsweken had doorgebracht, voornamelijk door aan z’n bruid uit te leggen hoe de buitenspelval werkt in sommige gevallen en in andere gevallen dan weer niet.

Want ja hoor, Louis van Gaal had als specialisme voetbal gekozen. Eerst probeerde hij het zelf, en het verste wist hij het te schoppen tot middenvelder van de Belgische club Royal FC Antwerp, en ik vertel puur de waarheid als ik zeg dat ik ooit, met m’n eigen club Vigor Hamme, een wedstrijd speelde tegen Royal FC Antwerp, en dat in de middencirkel een lange Hollander liep te roepen dat er meer buitengaats moest gespeeld worden, dat de rechtsback tot taak had voor te zetten met de linkervoet, en dat de lijnrechter zoveel verstand had van voetbal als Mies Bouwman van raamsponningen vernissen. Inderdaad, reeds als speler gedroeg Louis van Gaal zich als een trainer en een coach. Het hoeft niemands verbazing te schetsen dat hij het na z’n actieve carrière nog werd ook, en in dienst trad van allerlei clubs waarvan het bestuur achteraf gezien beter een gedrogeerde aap op rolschaatsen als trainer/coach had kunnen engageren dan Louis van Gaal.

Er wordt weleens gezegd dat Louis van Gaal toch een aantal successen heeft gekend als coach. Ja, maar uitsluitend bij clubs wier spelers voor iedere wedstrijd, als Van Gaal even de kleedkamer uit was, afspraken dat ze zich tijdens de match geen enkele maar dan ook geen énkele reet zouden aantrekken van wat hun coach gedurende de trainingen had gewauweld. En op die manier wist hij ondanks alles het vierkante wiel te gaan uitvinden bij Manchester United. Kranten werden volgeschreven over welk leuk Engels Louis van Gaal wel sprak, terwijl hij simpelweg heel slecht, heel gênant, en heel stuitend Engels spreekt, dat nog afgrijselijker is dan het Engels van een Engelsonkundige doofstomme hersendode van wie men de lippen aan elkaar heeft genaaid. Bijna iedereen in het sullige milieu van het voetbal is overschat, maar wat dat betreft is Louis van Gaal zonder enig voorbehoud numero uno.

