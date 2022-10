Martijn Koning over Thierry Baudet: 'Het is een totaal aan de coke verslaafde gek'

Thierry Baudet is vader geworden van een zoon, hoera. Wie is er blij voor hem?

Veel minder mensen dan pakweg drie jaar geleden, denken we. Want wat ging Baudet toen als een speer met zijn Forum voor Democratie. FVD werd in 2015 opgericht, aanvankelijk als denktank. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 werd het een politieke partij die met twee zetels begon, maar ook voortdurend te maken had met interne conf licten, waarbij partijleden uit de partij stapten of eruit werden geknikkerd. Sommige van die conf licten leidden tot afsplitsingen. Toch groeide Baudets FVD overtuigend en werden ze de grootste partij bij de Provinciale Statenverkiezingen 2019. Daarna verknalde de leider het succes met uitspraken, acties en standpunten die de kiezers deden huiveren en vluchten.

Als de nieuwbakken pappa de sympathie van het volk terugwint, neemt het succes met FVD wel weer toe, toch?

Misschien dat baby Lancelot hem iets vertederends teruggeeft, maar voorlopig heeft Baudet het flink verpest bij de massa. Door in meerdere interviews weg te lopen en ook in het praatprogramma van Eva Jinek de – misschien iets te stevige – roast door Martijn Koning niet te verdragen en op te stappen, heeft de omstreden politicus zich volgens velen geprofileerd als iemand die kritische meningen en dubieuze standpunten verkondigt, maar zelf slecht kan incasseren. Weglopen is een teken van zwakte, vindt het gros van de critici. Groepen mensen die ontevreden zijn over het beleid en het tijd vinden voor verandering, lopen naar andere partijen toe die wat gematigder zijn in hun optreden.

Wat vindt Thierry Baudet van zichzelf?

‘Er lopen gewoon heel veel rare mensen rond in Nederland.’

Wat vinden wij van Thierry Baudet?

Over rare mensen gesproken: zou hij ook weglopen voor meurende poepluiers, vers gekolfde flesjes moedermelk en volgekotste slabbetjes?

Wat vinden anderen van Thierry Baudet?

FRITS WESTER - politiek verslaggever

‘Het ene Kamerlid ken ik persoonlijk beter dan het andere, maar Thierry is nou niet iemand met wie je makkelijk een gesprekje aanknoopt over je hobby’s of over je vakantie. We kennen elkaar en we zeggen elkaar altijd vriendelijk gedag; goed ken ik hem niet. Hij houdt in het algemeen afstand tot de journalistiek; hij vindt ons brengers van het nepnieuws. Misschien vindt hij het daarom niet fijn om ook eens een luchtig praatje te maken. Hij had destijds goud in handen, dat heeft hij weggegooid. In de campagnetijd van 2017 heb ik een stevige discussie met hem gehad bij Pauw &Jinek. Daarna zijn we elkaar altijd blijven groeten en gaan we prima met elkaar om. Hij stak laatst een keer zonder uit te kijken de weg over vlak bij de Tweede Kamer. Ik kon hem net ontwijken, ik had hem bijna onder mijn auto. Daar hebben we samen nog verschrikkelijk om gelachen.’

JAN ROOS - oud-mediatrainer Fvd

‘Toen we in 2016 met het referendum over het Oekraïne-verdrag succes hadden behaald, heb ik tegen Baudet gezegd dat we bliksemsnel een politieke partij moesten beginnen om de boel te veranderen in het land. Hij wilde onafhankelijk blijven, ik vond dat niet zo slim van hem. Ik ben de politiek in gegaan, een paar maanden later kwam hij met een eigen partij! Toen heb ik hem opgebeld: dat hadden we toch gewoon samen moeten doen? Een lang verhaal kort: hij haalde twee zetels, ik geen zetels, hij politicus, ikke niet. Ik was niet heel blij met die actie van hem. Forum voor Democratie ging goed en kreeg de kans om iets aan ons land te veranderen. Ik heb daar toen wat mediatraining te geven. Als Baudet normaal was gebleven, was hij waarschijnlijk nu de grootste partij van het land geweest, maar nu is het een margepartij met allemaal idioten. Waarvan hij zo’n beetje de hoofdman is qua idioterie. Dus ik ben nu nog bozer dan toen hij er met mijn plan vandoor ging; hij heeft de kans om een goeie Nederlandse rechtse volkspartij op te richten verkloot. Hij is schuldig aan iets verschrikkelijks, namelijk de mogelijkheid op een normale rechtse partij die doet wat heel veel mensen in dit land graag willen. De meerderheid van Nederland is rechts en wil dat achterlijke linkse beleid niet. En door Thierry Baudet hebben we nu dit beleid. Hij begon abnormaal te doen door complottheorieën te verspreiden, dronken appjes te versturen, met iedereen ruzie te maken, antisemitische uitlatingen te doen. Als die gozer zich nou gewoon had gefocust op een goeie rechtse partij, was hij nu de grootste geweest en zaten we nu niet in de ellende. Hij heeft er een gekkies-club-je van gemaakt zonder kansen. Daarmee heeft hij de kans verneukt om iets te veranderen. Daar ben ik boos om. Of Baudet een goeie vader zal zijn? Tja, waarom niet?’

MARTIJN KONING - cabaretier

In zijn Knorrepodcast: ‘Ik denk dat Eva Jinek met Thierry Baudet naar bed is geweest. Dat meen ik serieus. Zij zijn op excursie geweest voor Jeroen Pauw. Het was in 2015 en ze zijn naar Italië geweest om het vluchtelingenprobleem te zien. Jinek begint me toch echt een beetje in het verkeerde keelgat te knallen. Ik was nog best wel een soort van liefdevol over haar, ondanks alles wat er gebeurd is, maar je kunt je toch ook wel als een iets minder dom wijf opstellen? Er is een soort grens, denk ik. Als je als Jinek zo lang dat extreemrechts steeds een podium blijft geven – of het nou aan de hand van zogenaamd grappige filmpjes is of Jaïr die een leuk interview heeft met Baudet of een andere griezel – dan gaat dat op een gegeven moment een grens bereiken. Waarom zouden ze die gast zo blijven beschermen? Het slaat helemaal nergens op. Het is een totaal aan de coke verslaafde gek.’