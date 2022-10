'Een slechte filmtip speciaal voor Halloween'

Halloween komt rap dichterbij. Verkleed langs de deuren gaan voor snoep hoeft van mij niet zo nodig, maar elke gelegenheid om een goede (of slechte, want die zijn vaak nog beter) horrorfilm te kijken, grijp ik met beide handen aan. Ik heb er nogal wat gezien en zou u bij dezen graag op een kijktip trakteren: If Footmen Tire You, What Will Horses Do? uit 1971.

Geregisseerd door Ron Ormond, die in de jaren zestig bottom of the barrel B-movies maakte. Exploitatiefilms als The Monster and the Stripper en Teenage Bride a.k.a. Please, Don’t Touch Me! Minimaal gebudgetteerd en miserabel geacteerd. Abominabele meuk die het vooral moet hebben van het opwekken van hartkloppingen achter de gulp en het lessen van bloeddorst. Seks en geweld voor de toen adolescente babyboomgeneratie.

Heerlijk! Maar de liefhebber weet: van dat soort spul is zo verschrikkelijk veel gemaakt. De schermen van de drive-ins stonden in die tijd bol van de schaars bedekte vrouwelijke rondingen en dropen van het ketchupbloed. Al snel, zeker voor de moderne kijker, is de kick er vanaf en moet het buitenissiger, obscuurder...

En daarvoor moet je bij het latere werk van Ron Ormond zijn. Na een vliegtuigongeluk dat hij godswonder boven godswonder overleefde, werd hij wedergeboren christen. En Ormond was dusdanig vervuld van zijn hernieuwde geloof, dat hij zijn talent, het maken van ranzige films, inzette ter meerdere ere en glorie van de Heer. Het eerste resultaat van deze geestelijke ommezwaai was If Footmen Tire You, What Will Horses Do? en mensenkinderen, het is de heilige pulpgraal.

De film is een preek van baptist Estus W. Pirkle. Geen acteur, maar een daadwerkelijke predikant. We zien hem achter de kansel. Grijs haar, flinke bril, Southern Drawl, hel en verdoemenis uitspuwend over zijn gemeente. Geen acteurs, maar zijn daadwerkelijke gemeente, een samenscholing bleke Mississippianen waar de incest vanaf spat.

Volgens Pirkle komen de communisten naar Amerika. Niet zozeer om het kapitalisme kapot te maken, maar om hun atheïsme te verspreiden als een gore ziekte. In in scène gezette stukjes zien we hoe dat rooie helletuig te werk zal gaan. Geüniformeerde ‘communisten’ maaien met mitrailleurs de voltallige lokale amateur-toneelvereniging een massagraf in. De camera glijdt traag over de met tomatensoep overgoten ‘lijken’.

In gelijksoortige tableaux vivants die het productieniveau van een groep-8-musical niet overstijgen zien we de communisten martelen en moorden. Hierbij worden ook de christelijke kindertjes niet ontzien. Eén jochie krijgt een ijzeren staaf het ene oor in en het andere weer uit geramd en moet erwtensoep overgeven. Een ander jongetje weigert zijn voeten te vegen op een portret van Jezus en wordt onthoofd; z’n papier-machéë koppie rolt over het gras de struiken in. Daadwerkelijke kindermishandeling vond overigens pas plaats nadat de film klaar was: If Footmen Tire You, What Will Horses Do? werd veelvuldig op zondagsscholen en in christelijke zomerkampen vertoond aan de jeugd.

Dus doe jezelf een plezier. Zwengel op 31 oktober YouTube aan en geniet van de gruwel die deze totaal paranoïde propagandafilm is. Zien is geloven!