Hoe goed zijn de Eredivisie-teams eigenlijk?

De Eredivisie is een bekend begrip en wordt gewaardeerd door voetbalfans in heel Europa. Veel topspelers en ook topscorers van de laatste jaren zijn hun carrière begonnen in de Nederlandse competitie. Het staat bekend om zijn spannende wedstrijden, stadions en duizelingwekkende menigten, en daarom is wedden op Eredivisiewedstrijden altijd leuk en spannend.

Eredivisie een van de beste competities in Europa

De Eredivisie is een van de beste competities in Europa. De laatste jaren doen Nederlandse ploegen het steeds beter in de Champions League en Europa League. Dat komt ook omdat de sport in Nederland erg populair is. In het seizoen 2017/18 bereikten twee Nederlandse ploegen de laatste 16 van de Champions League (Ajax Amsterdam en Feyenoord Rotterdam) en vier Nederlandse ploegen de laatste 16 van de Europa League (AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam, Vitesse Arnhem en PSV Eindhoven).

Het succes van Nederlandse teams in Europese competities laat zien dat de Eredivisie een van de beste competities in Europa is. De Nederlandse ploegen zijn de laatste jaren steeds beter geworden en kunnen in de toekomst nog meer succes verwachten. Als we naar de Eredivisie tabel kijken, zien we dat de top 4 in de tabel zich de afgelopen jaren consequent heeft geplaatst voor de Europa League.

Dit betekent dat zij ook tegen sterke internationale tegenstanders hebben moeten spelen en soms verrassende resultaten hebben geboekt. Zo bereikte Ajax Amsterdam in het seizoen 2018/19 als vierde de Champions League en won het in de halve finale van Tottenham Hotspur. Ook Feyenoord Rotterdam en PSV Eindhoven (2e en 3e plaats in de Eredivisie) hebben zich de afgelopen jaren herhaaldelijk geplaatst voor de Europa League.

Wedstrijdmodus in de Eredivisie

De speelwijze van de Eredivisie is een van de interessantste van Europa. De 18 teams spelen elk 34 seizoenswedstrijden en spelen twee keer tegen elkaar. Punten worden toegekend volgens de gebruikelijke regels, waarbij elk team drie punten krijgt voor een overwinning en één punt voor een gelijkspel. Daarbij kwalificeren de bovenste vier ploegen zich voor de Champions League, terwijl de ploegen op de vijfde tot en met de achtste plaats naar de Europa League gaan.

Dat betekent dat er in de Eredivisie meer clubs Europese bekerambities hebben dan in andere competities. Dit leidt tot een hoger tempo en interessantere wedstrijden. In het algemeen is de Eredivisie een zeer evenwichtige competitie waarin elk team het tegen elk ander team kan opnemen. Dit maakt de competitie zeer spannend. In de afgelopen 10 jaar werden Ajax Amsterdam (4x), PSV Eindhoven (3x) en Feyenoord Rotterdam (3x) kampioen.

Play-offs in de Eredivisie

De Eredivisie is een van de beste voetbalcompetities in Europa en heeft de afgelopen jaren bewezen dat het terecht tot de top 5 competities wereldwijd behoort. Nadat het reguliere seizoen van de Eredivisie voorbij is, staan de play-offs voor het kampioenschap op de agenda. In de play-offs spelen de beste teams van het reguliere seizoen tegen elkaar. In de play-offs is het alles of niets en de wedstrijden zijn meestal zeer intens en spannend.

De laatste jaren hebben de play-offs zich steeds meer ontwikkeld tot een competitie waarin de beste teams van de Eredivisie tegen elkaar spelen. De afgelopen jaren zijn de play-offs een vast onderdeel geworden van de Eredivisie.

De huidige deelnemende clubs voor de Eredivisie

Het seizoen 2022/2023 van de Eredivisie wordt het 67e seizoen van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Zoals gebruikelijk spelen er dit seizoen in totaal 18 teams in de Eredivisie. Hieronder staan de deelnemende clubs:

Amsterdam

PSV Eindhoven

Feyenoord

AZ Alkmaar

FC Twente

Sparta Rotterdam

Heerenveen

FC Utrecht

RKC Waalwijk

Excelsior

Fortuna Sittard

NEC Nijmegen

Vitesse Arnheim

Groningen

Go Ahead Eagles

Cambuur Leeuwaarden

Emmen

FC Volendam

Indrukwekkende stadions en menigten

De Eredivisie staat bekend om zijn geweldige stadions en het fantastische publiek dat er regelmatig op afkomt. Alle Eredivisie-teams zijn trots op hun uitstekende thuislocaties en bieden hun fans een geweldige wedstrijdsfeer. De meeste Eredivisiestadions hebben een capaciteit van zo’n 50.000 toeschouwers en zijn daarmee de grootste stadions van Europa.

Het meest indrukwekkende stadion is echter de Amsterdam ArenA, het thuisstadion van Ajax Amsterdam. Met een capaciteit van ruim 54.000 toeschouwers is het het grootste stadion van de Eredivisie en een van de grootste stadions van Europa. Ook de bezoekersaantallen van de Eredivisie zijn indrukwekkend.

Gemiddeld komen er elk seizoen meer dan 2 miljoen mensen naar de stadions om de wedstrijden van de Eredivisieteams te bekijken. Dat is meer dan twee keer zoveel als in de Bundesliga en meer dan drie keer zoveel als in de Primera División.

Topscorers en bekende spelers

In de Eredivisie zijn er altijd een paar spelers die bijzonder trefzeker zijn en de meeste doelpunten maken. Deze spelers worden dan meestal ook tot topscorer gekroond. De afgelopen jaren waren bijvoorbeeld Luuk de Jong van PSV Eindhoven, Donyell Malen van Ajax Amsterdam en Wout Weghorst van VfL Wolfsburg de topscorers.

Maar zelfs buiten de topscorers zijn er enkele bekende spelers in de Eredivisie die een goed figuur slaan in andere competities. Zo speelt Memphis Depay nu voor Olympique Lyon, Georginio Wijnaldum voor Liverpool FC en Virgil van Dijk voor Southampton FC in de Premier League. Ook Arjen Robben, die voor Bayern München speelt, begon zijn carrière in de Eredivisie.

De internationale successen in Europa

De Eredivisie is een van de sterkste en spannendste voetbalcompetities in Europa. De afgelopen jaren hebben de Nederlandse teams herhaaldelijk goede prestaties geleverd in internationale wedstrijden. In de Champions League zijn Nederlandse teams sinds 2011 onafgebroken vertegenwoordigd. PSV Eindhoven bereikte in 2015/16 de kwartfinales van de Champions League en Ajax Amsterdam bereikte in 2017/18 de finale van de Europa League.

Nederlandse teams zijn ook zeer succesvol geweest in de Europa League. Sinds 2010 hebben ze elk jaar minstens één team in de ronde van 16 gezet. Hoewel ze dus erg succesvol zijn, zijn ze er nog niet in geslaagd de prestigieuze Champions League trofee te winnen. Misschien lukt het een van de Nederlandse teams binnenkort om dit doel te bereiken!