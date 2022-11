Benjamin Herman en Joris Bijdendijk brengen ode aan 'the whisky way of life' met Aberfeldy

Tijd

The whisky way of life, dat staat dus voor een levensstijl waarin genot, rust en kwaliteit de boventoon voeren. En waarbij een goed glas whisky uiteraard niet mag ontbreken. Jazzmuzikant Benjamin Herman en sterrenchef Joris Bijdendijk herkennen zich in dit plaatje en reisden als 'Tastemakers' van Aberfeldy af naar de Schotse Hooglanden om meer te leren over hun favoriete single malt scotch whisky. Hoe komt Aberfeldy aan zijn specifieke smaakpalet? Om dat te ontdekken, trokken de twee gezichten van de whisky lifestyle naar, je voelt 'm aankomen, het dorp Aberfeldy, waar de whisky al decennialang gemaakt wordt.

De distilleerderij is niet meer weg te denken uit dit Schotse dorp. Sinds 1898 wordt hier single malt whisky gemaakt en dat gebeurt nog altijd via hetzelfde proces. Het is namelijk geen geavanceerde technologie die voor de karakteristieke smaak van Aberfeldy zorgt, maar een heel ander geheim ingrediënt: tijd. Door de rijping van de whisky, afhankelijk van het jaar op eikenhouten vaten of oude sherryvaten, komt de herkenbare smaak tot stand. “Je hebt het misschien niet door, maar tijd is misschien wel één van de belangrijkste ingrediënten van alles wat lekker is”, aldus Joris Bijdendijk. Een sterrenchef kan het weten.

Kwaliteit

Kwaliteit is van belang, niet alleen in een whisky, maar in de hele levensstijl van de twee Tastemakers. Zo laat Joris Bijdendijk dit als chef ook in zijn restaurants zien, niet alleen door de kwaliteit van het eten dat geserveerd wordt, maar ook door de prettige sfeer die hij weet te creëren. “Wat ik heel tof vind, is dat je in mijn vak heel veel dingen ziet die te vergelijken zijn met het maken van whisky," vertelt Joris. "Als je het hebt over brood bijvoorbeeld: in feite maak je met precies dezelfde ingrediënten twee totaal verschillende producten."

Bij Benjamin Herman vind je de kwaliteit niet alleen terug in de muziek die hij ter ore brengt, maar juist ook in zijn onvermoeibare drive om continu nieuwe muziek te blijven maken. “Het is verbazingwekkend hoe zo’n simpel recept - graan, gist en water - zoveel smaken kan hebben, zoveel diepte”, vindt de jazzmuzikant “Net als bij muziek zijn ze eigenlijk met hetzelfde bezig. Het maken van iets simpels en moois, smaakvol en persoonlijk. Ik denk dat ik het daarom ook leuk vind om te proeven en ermee bezig te zijn.”

Hoe Benjamin en Joris zelf kwaliteit waarborgen in hun leven en werk, laten ze zien in de drie video's van The Tastemakers.

Zelf proeven? Diner mee met Herman & Bijdendijk

Alles komt samen op donderdag 24 november tijdens een exclusief Aberfeldy diner: proef zelf de single malt scotch whisky én de gerechten van Joris Bijdendijk, terwijl je luistert naar de livemuziek van Benjamin Herman. Op aberfeldy.com/tastemakers kan iedereen boven de 18 jaar zich tot 13 november 2022 aanmelden om kans te maken om bij dit exclusieve diner aanwezig te zijn met een gast. Op 15 november worden de winnaars bekendgemaakt.