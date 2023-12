125 jaar zijdezacht

Aberfeldy, een Schotse whisky-distilleerderij met een rijke geschiedenis, viert haar 125-jarig jubileum met een unieke, 25 jaar oude single malt die bekend staat om zijn zalige en zijdezachte karakter. Gelegen in het hart van de Schotse Hooglanden, aan de oevers van de Pitilie Burn, werd Aberfeldy in 1898 opgericht door de broers John Alexander en Tommy Dewar.

De distilleerderij van Aberfeldy, ontworpen door de beroemde architect Charles Doig, heeft gedurende haar geschiedenis voortreffelijke Highland malt geproduceerd. Wat ooit een onvervalst mannenbastion was, is nu een toonbeeld van verandering, want in 2006 werd Stephanie MacLeod de eerste vrouwelijke Master Blender in de geschiedenis van de distilleerderij. Haar expertise en vakvrouwschap hebben geleid tot de erkenning als Master Blender of the Year door de International Whisky Competition voor het vijfde jaar op rij.

Deze bijzondere 25 jaar oude single malt, met een prijskaartje van €499,99, is exclusief verkrijgbaar via de webshop van de distilleerderij, aberfeldy.com . Het is een whisky die Stephanie MacLeod's vakmanschap weerspiegelt, met eeuwenoude technieken zoals langdurige fermentatie, die zeldzame honingachtige noten oproepen en het smaakprofiel van de whisky beschermen. Deze whisky staat bekend om zijn rijke, zoete en gladde smaak, dankzij de rijping in Sherry-vaten van first-fill Oloroso.

Voor degenen die op zoek zijn naar een alternatief voor deze exclusieve 25-jarige whisky, biedt Aberfeldy ook de Gold Bar-editie aan, die perfect is voor de feestdagen. De Aberfeldy 12 years single malt Scotch whisky wordt geleverd in een luxe gouden behuizing en is beschikbaar voor €43,99 bij verschillende slijterijen.

Deze heerlijke 12 jaar oude whisky heeft een zoete, honingachtige smaak met tonen van vanille, toffee en een vleugje rook, en is een uitstekende keuze voor fijnproevers. Dit is een interessante optie, vooral gezien de exclusiviteit en prijs van de 25-jarige variant. De introductie van deze Gold Bar-editie maakt het jubileum van Aberfeldy nog specialer voor whisky-liefhebbers.

