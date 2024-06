Deze bijzondere whisky van het Schotse eiland Jura moet je geproefd hebben

Het is dé nationale alcoholische versnapering van de Schotten: whisky. Het kan dan ook niet anders dan dat de Schotten goed zijn in het maken van deze drank. Dit bewijst whiskymerk Jura. Zij wisten dan ook al verschillende prijzen binnen te slepen.

Kenners omschrijven de single malt whisky van Jura als 'uniek' en 'enig in zijn soort'. Er wordt dan ook veel aandacht en liefde gegeven aan de smaak en beleving die je krijgt bij het drinken van deze Schotse whisky. Zo zorgt het merk ervoor dat het kleine eiland Jura terug te vinden is in de whisky, maar ook worden de verschillende soorten gemaakt in bijzondere verrijkingsvaten. In deze vaten werden voorheen andere alcoholische dranken gemaakt zoals rode wijn, rum, sherry en bourbon.

De Jura Singnature Collection

De Schotse whiskymakers komen nu met de speciale Jura Signature Collection, bestaande uit vier verschillende varianten. En wat zo leuk is? Je kunt nu je Jura whiskyfles laten personaliseren met speciale stickers.

Alle varianten zijn bij jou in de buurt te koop vanaf 29,49 euro.

De eerste is de Jura Bourbon Cask, die wordt omschreven als 'goudachtig, fruitig, een aroma van vanille en kokosnoot, een hint van abrikoos en romige toffee, een vleugje peer, kaneel en cacao.' Volgens het whiskymerk is deze fles uitermate geschikt om lekker te openen in het gezelschap van dierbaren.

De volgende variant is een Rum Cask. Bij deze whisky moet je denken aan vanille, karamel en kokosnoot. Klinkt goed hé? Deze Schotse alcoholische versnapering is zacht, maar tegelijkertijd ook levendig van smaak. De eerdergenoemde ingrediënten zijn een aanvulling op de 'topische tonen' doordat deze whisky is gerijpt op Caribische rum-vaten. Deze fles is voor de whiskydrinkers die houden van een soepele single malt die zoet, maar tegelijkertijd ook licht rokerig is.

De derde fles uit de Signature Collection is één die 10 jaar werd gerijpt op het kleine Schotse eiland. De Jura 10 Year Old combineert geturfde en ongeturfde mout met een afwerking in Oloroso Sherry-vaten uit Spanje. Deze langgerijpte drank wordt beschreven als een soepele whisky, zoet van smaak en gemaakt van aroma's van pure chocolade en vanillecrème.

De laatste van deze speciale collectie is een whisky die niet 10, maar 12 jaar lang werd gerijpt. De drank werd in eerst in een Bourbon-vat gerijpt en vervolgens als verrijking op Oloroso Sherry-vaten. Deze laatste vaten hebben ervoor weten te zorgen dat de whisky zo zoet als honing is. Als aanvulling heeft de Jura 12 Year Old warme tonen van banaan, kruiden en citrus.

Die Schotten weten wat ze doen, dat moge duidelijk zijn. En naast deze speciale collectie is er nóg meer keuze bij Jura. Proeven maar!