Stadsgids Bagdad: 48 uur in Irak, waar moet je zijn?

In 2016 kwamen er in Bagdad ruim 400 mensen om het leven door aanslagen, in 2017 staat de teller al boven de 50. Het reisadvies voor de Irakese hoofdstad is dan ook al jaren net zo rood als het bloed dat er regelmatig door de straten spoelt. Met zo’n 7,2 miljoen inwoners is het door de Tigris doorkruiste Bagdad na Caïro de op een-na-grootste Arabische stad ter wereld. Voor zo’n 400 euro heb je een retourtje vanaf Schiphol, met alleen een overstap in Istanbul. Een visum regelen kost iets meer moeite. Lukt dat, dan zijn dit de plekken waar je moet zijn.

Iraqi Hunting Club

Volgens locals momenteel dé plek om gezien te worden. Ooit begonnen als clubhuis voor vogelaars en jagers is de Iraqi Hunting Club tegenwoordig een hippe plek om te dansen of een optreden van een beroemde Arabische artiest bij te wonen. Verder vinden hier grote feesten, modeshows en belangrijke (politieke) evenementen plaats. En dan kan je er ook nog zwemmen, bowlen, tennissen en bingoën.

National Museum of Iraq

Met artefacten uit Mesopotamië, Babylonië en Perzië heeft het museum een van de belangrijkste oudheidkundige collecties ter wereld. Het museum heeft flinke klappen gehad. Tijdens en na de Tweede Golfoorlog waren er plunderingen, ook vernielden ISaanhangers veel unieke objecten. Een deel van de verloren gewaande collectie is terug en het museum werd in 2015 officieel heropend.

Bekijk de hele stadsgids op Blendle.