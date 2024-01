Angela de Jong: 'Sam Hagens kan nog wel werken aan zijn empathie'

De nieuwe Johnny de Mol bij HLF8 heet Sam Hagens. Hoe doet ie het?

Het gaat wat te ver om de vergelijking te maken dat de Frank Boeijen Groep niks was zonder Frank Boeijen. Of, om het meer naar televisietermen te trekken: dat The Jerry Springer Show nou eenmaal gepresenteerd móest worden door Jerry Springer en niet door David Hasselhoff, Bill Clinton of Michael Douglas. De luchtige SBS6-talkshow HLF8 is door mediagodfather John de Mol gecreëerd om zijn moeizaam functionerende zoontje Johnny de Mol terug op de entertainmentkaart te krijgen en het verwende ventje weer eens wat televisieminuten te gunnen. Johnny deed het verdomd leuk in zijn eigen talkshow en leek zich helemaal in zijn element te voelen. Maar ja. De lastig te temmen losbol kreeg nog even de nasleep gepresenteerd van zijn jaren vol drank en coke middels een aangifte van zijn ex Shima Kaes: mishandeling en poging tot doodslag. Uiteindelijk werd de zaak geseponeerd, omdat er volgens het OM te weinig bewijs was. Wat Kaes wél bereikte met haar jaren vertraagdevuilspuiterij: Johnny voelt zich besmeurd en wil zijn eigen talkshow niet meer presenteren. Hélène Hendriks en Leonie ter Braak namen het maandenlang over, nu zit groen blaadje Sam Hagens er.

Prima, maar de vraag was hoe Hagens het doet.

Voor wie nog nooit van hem had gehoord: sinds 2021 is Sam politiek verslaggever van Hart van Nederland en ook is hij sinds 2022 als gast te zien bij praatprogramma Vandaag Inside. Sinds 4 januari is Hagens wisselend met Hélène Hendriks presentator van talkshow HLF8.

Hoe doet hij het?

Dat laten we graag aan de professionals over.

Wat vindt Sam Hagens van zichzelf?

‘Ik heb best wel veel contact met mijn vader, als ik interviews moet voorbereiden.’

Wat vinden wij van Sam Hagens?

Een aardje naar zijn vaartje.

Wat vinden anderen van Sam Hagens?

PIETER JAN HAGENS - vader

‘Leuk dat jullie een profiel over Sam maken! En ik vind het nog leuker om te lezen wat andere mensen van hem vinden. Dus ik ben niet zo geneigd om allerlei dingen over Sam te gaan vertellen. Het is ook een beetje gek: hij is mijn zoon en we zitten in hetzelfde vak. Als ik daar van alles van zou vinden in de media, dat vind ik eigenlijk niet zo passend. Als jullie vraag is: vind ik het leuk dat Sam in mijn voetsporen treedt? Dan zeg ik: natuurlijk is dat leuk! Ontzettend leuk zelfs. Het gaat heel snel met hem momenteel en het is een prachtige plek waar hij nu zit. Ik volg zijn verrichtingen op de voet, heb veel contact met hem en vind het geweldig dat hij dit doet.’

ANGELA DE JONG - tv-columnist AD

‘Ik wist eerst niet dat Pieter Jan Hagens de vader van Sam Hagens is. Maar toen ik het eenmaal wist, dacht ik: hoe kon ik dat nou niet hebben gezien? Hij lijkt verschrikkelijk veel op zijn vader! Als je het eenmaal weet, kun je het ook niet meer níet zien. Sam kom ik weleens tegen bij Vandaag Inside, ik vind hem een leuke jongen en een heel aardige gozer. Ik ben wel gecharmeerd van hem en de huidige lichting politiek verslaggevers van SBS. Ze durven veel, doen het anders dan anders, zijn iets brutaal en laten een fris geluid op het Binnenhof horen. Dat hij presenteeraspiraties had, daar had ik geen enkel idee van. Gelukkig hebben ze een clubhuisje bij SBS waar je je meters kan maken voor de camera, zonder dat heel veel mensen het zien. Ik vind dat hij met opmerkelijk gemak aan het hoofd van zo’n talkshowtafel zit. Hij durft weerwoord te geven richting zijn gasten, is op de hoogte van de materie en kan ook autocue lezen. Ik merk dat hij nog heel erg met het draaiboek in zijn hoofd zit en dat hij soms wat afgeleid lijkt als er zich een discussie aan tafel ontspint. Wat me vooral opviel: hij kan nog een beetje werken aan zijn empathie. Soms sluit hij een tamelijk gevoelig onderwerp redelijk koud af. Een opsomming van waar Bolle Jos van wordt verdacht, bracht hij tamelijk staccato en weinig invoelend, terwijl het over een vrouw ging met afgeknipte vingers. Aan tafel deinsde men even terug en ook thuis dacht ik: wat zeg je nu? Daar kan hij nog wel aan werken. Maar hé: hij zit er nog maar net. Het is een kwestie van ervaring en een beetje goeie coaching.’

CATHERINE KEYL - sidekick HLF8

‘Ik werk geregeld met hem en ik denk dat hij een groot talent is. Ik vind hem gewoon heel goed. Hij kent zijn zaken, bereidt zich goed voor, kan geestig zijn maar ook heel scherp. Helaas is er tegenwoordig nergens meer geld voor begeleiding; als hij ontzettend goed begeleid wordt, denk ik dat hij heel groot kan worden. Een programma maken betekent niet ergens gaan zitten en maar wat doen. Je moet de structuur van het programma in je hoofd hebben, je moet weten waar het begint en eindigt, hoe je van het ene naar het andere onderwerp overgaat, een begin hebben en een conclusie trekken. Dat soort dingen moet je allemaal leren, maar dat kun je niet in je eentje, daar moet iemand je bij helpen. Als er geen geld beschikbaar is om die mensen in te huren, houdt het al gauw op. Om het uiteindelijk te kunnen redden, zal Sam moeten werken aan details waar de kijker verder geen boodschap aan heeft.

Een voorbeeldje? Het schakelen van een zwaar onderwerp naar een licht onderwerp, dat is een zo’n fijn kneepje van het vak dat je leert door ervaring of doordat iemand het je bijbrengt. Als je het net hebt gehad over een zelfmoord en daarna gaat praten over de tulpenbloei in Amsterdam, dan moet je vooraf bedenken hoe je die overschakeling gaat maken op een manier waarop de kijkers het pikken, dus dat niemand zich beledigd of geschaad voelt. Als producent zou je daarin moeten investeren, want je kunt niet tegen een presentator zeggen: hier heb je zes onderwerpen, ga het maar maken. Zo werkt het niet. Het is een vak.’