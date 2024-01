Bij de koffie: 'Madonna doelwit aanslag', vliegtuigje stort neer op bestelbus en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

'Madonna doelwit aanslag'

Madonna "teme por su vida" por entrevista de Penn con “El Chapo” https://t.co/K5WKEGsh8T Vía @sdpnoticias pic.twitter.com/LHzAhmIKJk — Cinco Radio (@JavierLopezDiaz) 20 januari 2016

Madonna heeft zich in de problemen gewerkt door openlijk te flirten met haar voormalige echtgenoot Sean Penn, die betrokken zou zijn bij het oppakken van El Chapo. Dat zou haar wel eens, letterlijk, de kop kunnen kosten. "Madonna is serieus in gevaar", zeggen experts', die vermoeden dat de zangers het doelwit is van een aanslag van het Sinaloakartel. Lees verder.

Tennisfan valt van tribune tijdens Australian Open

Het duel tussen Ana Ivanovic en Anastasija Sevastova in de tweede ronde van de Australian Open is donderdag ontsierd door een opmerkelijk incident. Bij een stand van 4-3 in de eerste set in het voordeel van Ivanovic viel een toeschouwer op de tribune een aantal trappen naar beneden. De wedstrijd lag daarna een half uur stil. Lees verder.

Vliegtuigje stort neer op rijdende bestelbus

Avião agrícola colide com Kombi e deixa cinco mortos em Londrina - https://t.co/ZZZa5lR8Z0 pic.twitter.com/x0qA2oepAT — Vida e Cidadania (@gpvidacidadania) 20 januari 2016

In het zuiden van Brazilië heeft een bizar ongeluk aan zeker vijf mensen het leven gekost. In de deelstaat Paraná kwam een klein vliegtuig vlak na vertrek in problemen en stortte neer. Het toestel landde per toeval op een bestelbus. Lees verder.