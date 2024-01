Diafra Sakho rijdt Lamborghini aan gort; 8 profvoetballers die hem voorgingen

Ze zijn jong, verdienen miljoenen en kunnen niet autorijden: profvoetballers.

Er bestaan weinig andere beroepsgroepen waarin meer peperdure auto's aan gort worden gereden. Gisteravond was het de beurt aan West Ham United-speler Diafra Sakho. Hij raakte in een Londense woonwijk de macht over het stuur van zijn Lamborghini kwijt.

Thank you for the messages. Was involved in a small car accident this evening. Thankfully no one was hurt. — Diafra Sakho (@iamdiafrasakho) 18 januari 2016

De Senegalese voetballer reed met zijn sportwagen vol in op een stilstaande Mini Cooper, om vervolgens de Lamborghini in een muurtje te boren. Zowel de Mini als het muurtje waren eigendom van ene Sophie Engstrom, die van een nood een deugd maakte op Twitter.

Lees ook: Deze voetballertjes zijn nu al wereldberoemd dankzij Football Manager 2016

Het moge duidelijk zijn dat Sakho niet de eerste profvoetballer is die niet kan autorijden. Onder anderen deze profvoetballers gingen hem voor.

Cristiano Ronaldo

Eigenlijk is het een mirakel dat Cristiano Ronaldo nog voetbalt. In 2009, nog in dienst van Manchester United, crashte hij met zijn Ferrari 599 GTB. Wonder boven wonder mankeerde hem niets na het ongeluk.

Eljero Elia

De huidige Feyenoordspeler reed in 2013 als niet zo gewaardeerde speler van Werder Bremen zijn Bentley in de prak.

Arturo Vidal

Vorig jaar reed de Chileense voetballer Arturo Vidal, toen nog in dienst van Juventus, zijn Ferrari total loss.

Mario Balotelli

Uiteraard ontbreekt deze bijzondere Italiaan niet het het rijtje. Hij reed in 2010, toen in dienst van Manchester City, een Audi R8 kapot.

Cesc Fabregas

Toen hij nog bij Arsenal speelde, kwam deze normaal zo brave Spanjaard negatief in het nieuws nadat hij met zijn SL55 AMG een Audi A3 had gebeukt. Beide auto's waren total loss.

Karim Benzema

In 2009, tijdens zijn eerste seizoen bij Real Madrid, reed Karim Benzema zijn enorme Audi kapot. Hij crashte ook al eens in een Lamborghini.

Nicklas Bendtner

Deze vreemde snuiter uit Denemarken kreeg in 2009, toen hij nog bij Arsenal speelde, een zwaar auto-ongeluk. Van zijn Aston Martin bleef weinig over, hijzelf kwam er zonder kleerscheuren van af.

David Beckham

In 2014 raakte David Beckham, met zijn toen 16-jarige zoontje naast hem, betrokken bij een ongeluk. Zijn Audi werd vol op de zijkant gebeukt. Beiden hielden er niets aan over.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar dan blijven we bezig...