Louis van Gaal: 'Noa Vahle is een openbaring tussen de mannen'

Wie is Noa Vahle?

De dochter van Linda de Mol. Zo! Hebben we dat maar meteen gecoverd. De wijze waarop de jonge verslaggeefster door Talpa-sympathisanten wordt gespaard en geprezen begint bijkans gênante vormen aan te nemen. Niet alleen voor vrienden en collega’s, maar hoogstwaarschijnlijk ook voor Noa zelf. Hoe zou zij zich voelen om voortdurend als achtste wereldwonder te worden bestempeld, terwijl dat toch heus een tikkeltje overdreven lijkt? Goed, ze is welbespraakt, heeft verstand van zaken en toont een ongelooflijke passie en drive die nodig is in haar vakgebied, maar honderden andere sportverslaggevers die John de Mol niet als oom hebben bezitten die kwaliteiten ook. Op het schild is echter slechts plek voor een handvol geluksvogels.

Hoe zag haar jonge bestaan er tot nu toe uit?

Noa groeide op in de sjieke Blaricumse wijk Crailo en verruilde dit op haar achttiende voor een statig, 143 vierkante meter tellend, pand in de Amsterdamse Jordaan. Moeder Linda legde hiervoor 875.000 euro op tafel en maakte dochterlief voor een derde eigenaar. Eind september nam Noa haar diploma Media & Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam in ontvangst en kon haar nieuwe leven beginnen.

Wat doet ze daarin zoal?

Na verschillende baantjes achter de schermen, maakte ze in 2021 haar opwachting als sportverslaggever bij HLF8, Vandaag Inside en het WK in Qatar. ‘Wat een maand, wat een ervaring, wat een finale! Op naar huis,’ besloot ze dat toernooi. Eerder maakte ze al vlieguren bij de ochtendshow op 3FM en stond ze bij hockeyvelden voor Viaplay.

Wat vindt Noa Vahle van zichzelf?

‘Dat van die kruiwagen klopt. Ik krijg waarschijnlijk veel meer kansen dan een ander op mijn leeftijd.’

Wat vinden wij van Noa Vahle?

Een frisse verschijning die nooit op een paard zal zitten. Daar is ze door anderen namelijk ruimschoots overheen getild.

Wat vinden anderen van Noa Vahle?

Eva Jinek - talkshowhost

‘Noa is sportverslaggever bij SBS, het bedrijf van haar oom. Je zou kunnen zeggen dat ze de ultieme Nederlandse nepobaby is. Werken op van die begeerde plekken, die gesloten bastions die moeilijk zijn om binnen te komen. Als je een ouder hebt die daar in zit, is het een totaal andere wereld.’

Louis van Gaal - voetbalcoach

‘Ik ben altijd beter met vrouwen dan met mannen, dus wat dat betreft heb ik pech dat er daar zo weinig van rondlopen in de voetbalwereld. Noa was wel een openbaring tussen hen. Ze stelde open vragen, zonder daarbij haar mening te ventileren waar het slachtoffer dan op mag antwoorden. Dat ze uit de familie van De Mol komt wist mijn vrouw Truus eerder dan ik. Het interesseert me ook niet in welk nest ze is geboren. Ik bouw een relatie op met mensen op basis van de persoon.’

Henny Huisman - presentator

‘Ik zou haar willen aanraden om bij sport te blijven. We hebben namelijk al genoeg van die “dames” die van alles doen op showgebied. Ik blijf het leuk vinden als vrouwen zoveel van voetbal weten, en dat doet zij. Zonder kruiwagen was het in mijn tijd heel lastig, maar mét misschien nog wel lastiger. Dan krijg je altijd dat gezeik daarover. Ik kon alleen maar meevallen, zij enkel tegenvallen. Maar dat doet ze nou juist niet. Lekker puh!’



Linda de Mol - presentator

In De Telegraaf: ‘Dat het haar makkelijk komt aanwaaien, voelt zij zelf ook wel en dat is best pittig. Ik ben ook heel jong begonnen en Noa zal tegen het feit dat ze een bekende moeder heeft moeten opboksen. Gelukkig staat ze heel stevig in haar schoenen.’

Arno Vermeulen - sportverslaggever

‘Ik kijk vrij weinig naar het programma waar zij een bijdrage aan levert (Vandaag Inside, red), omdat me dat niet zo boeit. De eerste keer dat ik haar meemaakte met persconferenties, dacht ik: poeh, ze worden wel steeds jonger. Ze bleek tijdens het WK in Qatar echter aangenaam in de omgang en stelde bondscoach Louis van Gaal goede vragen waarover was nagedacht en waar anderen van konden profiteren. Ze heeft een mooie loopbaan voor zich.’

Tineke de Nooij - radiomaker

‘Sodemieter op met je kruiwagenverhaal, zeg! Wat krijgen we nou? Ik kan daar boos om worden. Razend, zelfs. Woedend! Dat kind bereikt alles op haar eigen talent. Ik zit me echt op te winden hier. Het hebben van een bekende ouder geeft haar juist alleen maar ellende. Zeker met al het gesodemieter waar haar moeder nu in zit. Het is bovendien heel moeilijk om van zo’n stempel af te komen.’

Catherine Keyl - journalist

‘In het begin dacht ik: pff, weer zo’n griet die een kans krijgt omdat ze toevallig uit die familie komt. Ik ben echter totaal op mijn schreden teruggekeerd, want ze deugt voor de volle 200 procent en kan mij eerder iets leren dan andersom. Als ik kijk naar hoe ik was op mijn 22ste, een enorme tut die geen idee had hoe met de pers om te gaan. Al was dat toentertijd ook niet zo’n issue, natuurlijk. Noa, maar ook haar neef Johnny, zijn opgegroeid in onvoorstelbare weelde, maar zijn heel down to earth gebleven. Geen kapsones, gewoon aanpakken en gaan.’