Leon Verdonschot bekritiseert VVD-campagnefilmpje: 'Wat een giller'

Beste Thierry Aartsen,

Je bent de campagneleider van de VVD. Je bent de man van de klassieker ‘Er gaat 7 miljoen naar het Concertgebouworkest en nul naar het bloemencorso. Dat vind ik raar.’ Dus ja, dan weet je op zich wat je als partij in huis haalt op campagnegebied.

Maar al lag de lat van mijn verwachtingen dus al op de grond, daar blijkt zich nog een kruipruimte onder te bevinden. In het nieuwe verkiezingsclipje van de VVD is de boodschap: ‘Laat ze niet winnen.’

Ze.

Wie zijn dat, ze? De Russen? Moslim-extremisten? De fascisten? In al die gevallen: eens!

Het is een woord waar je alle kanten mee op kunt, ‘ze’. Ik heb een oom die vraagt wat ‘ze’ hebben voorspeld voor morgen als hij wil weten wat voor weer het wordt. Bij hem zijn ‘ze’ dus de weermannen en -vrouwen. Bedoel je die? ‘Laat het KNMI niet winnen.’

Het clipje bij de leus geeft uitsluitsel. Daarin zien we klimaatactivisten, voorstanders van Zwarte Piet die tegenstanders en waarnemers van Amnesty International gewelddadig belagen, en nog meer geweld, maar dan van boeren.

Ga stemmen. Laat ze niet winnen.



Kies 15 maart VVD. pic.twitter.com/qzzda8mKO7 — VVD (@VVD) March 10, 2023

Wat hebben mensen die vrijwilligers van een mensenrechtenorganisatie bedreigen gemeen met klimaatactivisten? Of staat ‘ze’ voor iedereen die demonstreert, waarbij het niet uitmaakt hoe, of waarvoor of waartegen? ‘Laat de demonstranten tegen ons beleid van de afgelopen jaren niet winnen’ bekt niet zo lekker, dus dan maar ‘ze’ in tekst en de demonstranten in beeld.

Wat een giller. Een liberale partij die zich afzet tegen het recht op demonstratie. Een partij geleid door de man die zichzelf meerdere malen ‘Groen Rechts’ noemde, die milieuactivisten op een hoop veegt met de intimidatie van pro-Zwarte Pieters. De partij die het een paar jaar geleden nog had over dit land als ‘teer vaasje’ en stelde dat ‘kloven niet passen bij Nederland’, die nu de verkiezingen ingaat met een campagne die het land verdeelt in ‘we’ en ‘ze’.

GroenLinks kwam meteen met een tegenfilmpje, met dezelfde leus. Nu is ‘ze’ een zelfvoldane witte man op leeftijd, met een ‘prachtige koopwoning’, Shell-aandelen en een oude Mercedes voor de deur, die tegen jongeren zegt: ‘Gaan jullie maar niet stemmen. Laat ons maar stemmen, onze generatie.’

Want volgens GroenLinks is dat kennelijk de inzet van deze verkiezingen: een generatieconflict. In een land met snel groeiende armoede onder ouderen, waar een kwart van de ouderen niet meer rond kan komen, en zorg mijdt, of maaltijden overslaat.

Op 15 maart vieren we het feest der democratie. Gelukkig is het daarna ook afgelopen met de onpeilbaar onnozele klucht der verkiezingscampagnes.