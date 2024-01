Donald Trump is erger dan Kim Jong-un, getuige deze officiële 'Trump Jam'

Hoe vreemder Donald Trump zich gedraagt, des te hoger komt hij in de peilingen. En wat dat betreft heeft de opmerkelijke Republikeinse presidentskandidaat zichzelf weer eens overtroffen. Zonder er zelf bij te zijn, ditmaal.

Tijdens zijn campagne in de plaats Pensacola voerden drie meisjes, de Freedom Girls genaamd, een ziekelijke act met een behoorlijk Noord-Koreaans karakter uit. Inmiddels gaat dit de wereld over als The Official Donald Trump Jam. Goed stukje propaganda, dus.

https://www.youtube.com/watch?v=vPRfP_TEQ-g