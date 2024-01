Video: Madonna brengt eerbetoon aan David Bowie met Rebel Rebel

Over de pas overleden David Bowie is inmiddels alles verteld, dus maken we ons op voor de tsunami aan muzikale eerbetonen.

Een van de eersten in de rij is Madonna, die tijdens haar concert in Houston een cover van Rebel Rebel (de eerste single van David Bowie, 1974) speelde. "I want to pay tribute to a man who inspired my career. If you haven't heard about David Bowie, then look him up, motherfuckers", aldus Madonna tegen haar fans.

https://www.youtube.com/watch?v=VqwPlloKjy4

Het origineel van David Bowie

https://www.youtube.com/watch?v=Sa6bI_95G9I