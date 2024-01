Geurtest voor 'veelal stinkende' taxichauffeurs

Chauffeurs van een Indonesisch taxibedrijf mogen niet meer stinken. Uber Jek, zoals het bedrijf heet, gaat daarom gebruik maken van een heuse geurtest.

Wegens klachten van klanten heeft het Indonesische taxibedrijf besloten om nieuwe sollicitanten te keuren op hun lichaamsgeur. Ze moeten onder meer met de armen wijd voor een ventilator gaan staan en er wordt gronding aan hun oksels gesnoven. Endan Ahmad is degene die deze taak op zich neemt. Hij is tevreden met zijn baan. “Ik heb al heel veel verschillende lichaamsgeuren ontdekt”, aldus Ahmad tegen Reuters.

Lees ook: Achterop de politiemotor door moordhoofdstad Caracas

Muhammad Ali (44), niet te verwarren met de bokser, is een van de sollicitanten. Hij wil zijn salaris dat hij bij de bank verdient, aanvullen door taxi te gaan rijden. "Ik heb Rexona meegenomen, want volgens mijn vrouw heb ik een stinkende lichaamsgeur. Maar toch heb ik er vertrouwen in dat ik slaag voor alle tests." Sympathieke vrouw.

Mocht een taxichauffeur worden aangenomen, betekent dat niet dat hij direct weer ongewassen achter het stuur kan kruipen na een avondje curry happen. Klanten kunnen namelijk reageren via de app van Uber Jek, waarop ze kunnen aanvinken of de chauffeur wel of niet fris is. Welke chauffeur te vaak als stinkend wordt beoordeeld, wordt geschorst door het taxibedrijf.