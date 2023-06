Johnny Depp: 'Een comeback? Ik ben nooit weggeweest'

Een magische en romantische dag. Zo omschreven vrienden en familie de trouwdag van Amber Heard en Johnny Depp op 5 februari 2015. Zij droeg een crèmekleurige sluier boven een jurk met lange mouwen, hij een parelwitte smoking, matchende schoenen en een zwarte broek. De feestlocatie was een privé-eiland van Depp op de Bahama’s, een tropisch paradijs waar gasten naar hartenlust konden snorkelen en genieten van eten bereid door gerenommeerde chefs. Er stond een warm briesje en de golven deinden ritmisch mee op de muziek van de liveband. ‘Het bruidspaar was gehuld in een constante gloed van verliefdheid,’ aldus een ooggetuige.

Die gloed bleef niet lang hangen. Na twee jaar van beschuldigingen, rechtszaken en publieke vernederingen rondde Depp en Heard begin 2017 hun vechtscheiding af. Daarmee was het sterrenstel op papier uit elkaar, maar de grootste klappen moesten nog worden uitgedeeld. Een jaar na de scheiding refereerde Heard in The Washington Post naar zichzelf als ‘een publiek figuur die huiselijk geweld vertegenwoordigt’. Depp ging dat gevecht aan en klaagde zijn ex aan voor 50 miljoen dollar, wegens smaad. Heard is geen slachtoffer van huiselijk geweld, maar juist de dader, zo stelde de Pirates of the Caribbean-acteur. Op haar beurt reageerde de Aquaman-actrice met een tegeneis van 100 miljoen dollar. Depp klaagde ook nog maar eens de Britse tabloid The Sun aan, die de acteur op basis van Heards’ uitspattingen tot ‘wife beater’ had gebombardeerd.

Krankzinnige beschuldigingen

In het voorjaar van 2022 ging de zaak John C. Depp II versus Amber Laura Heard van start. Het gebroken huwelijk en de daaruit voortvloeiende rechtszaak leverde meer kijkcijfers op dan de films van het sterrenkoppel bij elkaar opgeteld. De #justiceforjohnnydepp-filmpjes werden via TikTok 18 miljard keer aangeklikt. Nooit eerder werd een rechtszaak met zoveel belangstelling gevolgd. Dat had alles te maken met de krankzinnige en intieme beschuldigingen die over en weer vlogen in de rechtszaal van Virginia. Heard verklaarde geëmotioneerd dat zij al sinds 2013 werd misbruikt door Depp. Specifiek deelde ze een ervaring dat hij eens een fles bij haar naar binnen schoof. ‘Ik wist niet of de fles die hij in me gestoken had gebroken was. Ik kon het niet voelen, ik kon helemaal niets voelen.’

Die fles zou Depp overigens hebben gebruikt omdat hij volgens Heard lijdt aan een erectiestoornis. ‘Hoewel meneer Depp zijn erectiestoornis liever niet openbaar maakt, is een dergelijke aandoening wel degelijk relevant in relatie tot seksueel geweld, inclusief in verband met de woede van meneer Depp en het gebruik van een fles om Amber Heard te verkrachten,’ aldus de advocate van de actrice. Depp zou de relatie zelf hebben beëindigd nadat hij uitwerpselen in zijn bed had gevonden, die daar door Heard als grapje zouden zijn neergelegd. ‘Die drol was veel te groot om door een hondje van drie of vier kilo gelegd te zijn,’ grinnikte de acteur.

Verder zou Heard meerdere keren een kopstoot hebben ontvangen van haar straalbezopen lover. Depp zou zijn vingertopje zijn verloren nadat Heard twee flessen wodka naar zijn hoofd smeet. Met het bloed daarvan zou hij later op de avond ‘I love you’ op een spiegel hebben geschreven. Heard zou bij haar nek zijn vastgegrepen en bedreigd zijn met de dood. Depp zou gedreigd hebben om Pistol, hun kleine Yorkshire Terrier, uit hun autoraam te gooien. ‘Ik geef toe dat het een zeer ontroerend beeld is, maar het is absoluut onwaar,’ reageerde de acteur laconiek. ‘Een weerloos hondje dat amper anderhalve kilo weegt uit het raam laten bengelen, is niet bepaald iets waar ik plezier aan beleef, al moet ik toegeven dat ik er nochtans een redelijk donkere humor op nahoud.’

Na een juridische uitputtingsslag van zes weken sprak rechter Penney Azcarate op 1 juni haar oordeel: Heard was 10 miljoen dollar schadevergoeding verschuldigd aan haar ex, plus een strafboete wegens laster. Daar was zij ‘ongelooflijk teleurgesteld’ over. ‘Ik ben er kapot van dat de berg bewijs niet genoeg was om de ongekende macht, invloed en druk van mijn ex-man te weerstaan. Maar ik ben nog meer teleurgesteld over wat dit oordeel betekent voor andere vrouwen.’ Depp zei vooral ‘blij te zijn om na zes jaar mijn leven weer terug te krijgen’.

Nieuwe film

Hij had ook iets geflikt wat geen andere beroemde man in het #MeToo-tijdperk was gelukt: de publieke opinie achter zich krijgen. Twee maanden nadat de acteur annex rockster fluitend de rechtbank uitwandelde stond hij, samen met zijn goede vriend Jeff Beck, alweer op te treden in verschillende steden in Frankrijk. Tijdens die tour werd Depp gebeld door Maïwenn Le Besco, een lokale filmmaakster. Of hij niet soms de hoofdrol wilde spelen in haar nieuwe kostuumdrama? ‘Ik dacht eerst dat zij mij per ongeluk had opgebeld, maar het bleek bloedserieus te zijn,’ aldus Depp tijdens de première van Jeanne du Barry, zijn eerste grote film in drie jaar tijd, op het filmfestival van Cannes afgelopen maand. De acteur met zonnebril, een hand vol ringen en het kenmerkende sikje had zojuist een staande, zeven minuten durende, ovatie gekregen voor zijn comeback. Depp was zichtbaar geëmotioneerd. ‘Er is de laatste jaren zoveel fantastische, gruwelijke fictie over mij geschreven dat ik het niet meer wens te volgen. Ik begrijp niet waarom mensen daar zo mee bezig zijn,’ sprak hij de pers even later toe.

