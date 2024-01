David Bowie dropt vlak voor zijn verjaardag nog even een nieuwe videoclip

David Bowie heeft vandaag een nieuwe videoclip gedeeld. Lazarus heet het nummer en we vermoeden dat hij dat zelf ook was toen de clip werd opgenomen.

Geblinddoekt en totaal gefreakt ligt Bowie in een ziekenhuisbed te schreeuwen, om daarna in een neurotische bui iets op een papiertje te schrijven. De muziek is gewoon prima, niet meer of minder Bowie dan we graag willen. Het blijft in ieder geval een aangenaam feit dat deze man doorgaat met produceren. Of dat naakt is of in een ziekenbed, maakt wat ons betreft niet zo veel uit.

Johan Renck, de regisseur die ook de videoclip maakte van de titelsong van het album, wilde trouwens ook nog even wat zeggen. "Je kunt alleen maar dromen over een samenwerking met dit icoon, laat staan twee keer. Ik heb geen behoefte om nog meer video’s te maken, wetende dat het nooit meer zo formidabel zal gaan worden en zo veel voldoening zal geven", oreerde hij. Rustaaag!

Morgen, op de 69-jarige verjaardag van Bowie, komt het album Blackstar uit.

https://www.youtube.com/watch?v=y-JqH1M4Ya8