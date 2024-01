Bij de koffie: crisis op Chinese beurs, het nieuwe boek van Brusselmans en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

U.N. set to implement "significant" punitive measures after North Korea's nuclear test: https://t.co/w8bwmjn2NX pic.twitter.com/K24K1RuDgA

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, heeft herhaald dat er een international reactie moet komen op de kernproef die Noord-Korea uitvoerde. Hij belde met zijn ambtgenoten in Japan en Zuid-Korea en benadrukte dat de VS zich zal inzetten voor de veiligheid van die landen. Lees verder.

Deze week verschijnt het 68e boek van onze gastschrijver Herman Brusselmans, Poppy en Eddie en Manon en Roy Harper. Onze columnist Öyzcan Akyol blijkt een van zijn grootste fans.

De beurs in China is afgelopen nacht al na korte tijd beëindigd omdat de koersen te hard daalden. Binnen vijftien minuten daalden de koersen met 5 procent, genoeg om de beurs tijdelijk stil te leggen. Kort nadat de beurs weer werd hervat daalden de koersen naar 7,3 procent, daarna werd de handelsbeurs beëindigd voor de rest van de dag. Lees verder.

Looks like Manchester United wanted Ancelotti and Ronaldo at the club next season https://t.co/F1D1tPWeBS #mufc pic.twitter.com/jfBh7FrMQK

