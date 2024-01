Winnaar en verliezer van de dag: Mohammed Rasool vs. Jérôme Valcke

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Mohammed Rasool

VICE News is pleased to confirm its reporter, Mohammed Rasool, has been released having been held in a Turkish prison for 131 days. — VICE News (@vicenews) 5 januari 2016

Vice News-journalist Mohammed Rasool is vandaag vrijgelaten in Turkije. Hij zat 131 dagen vast in de Turkse gevangenis, aldus Vice dinsdag op Twitter. De Turkse journalist werd afgelopen augustus gearresteerd omdat hij volgens de autoriteiten een direct verband zou hebben met Koerdische militanten. De reden voor vrijlating is niet gegeven. Rasool was bezig met een reportage over de rellen tussen Turkse veiligheidstroepen en Koerdische vrijheidsstrijders.

Verliezer van de dag: Jérôme Valcke

Breaking: Ethische commissie van de FIFA wil Jérôme Valcke voor negen jaar schorsen. https://t.co/1LyCL2FEvD pic.twitter.com/yL21eFry9J — VI (@VI_nl) 5 januari 2016

De ethische commissie van de FIFA heeft een straf van negen jaar geëist tegen Jérôme Valcke, de secretaris-generaal van de voetbalbond en tevens rechterhand van Sepp Blatter. Mij valt niets te verwijten, ik ben echt onschuldig", stelde Valcke in een eerder stadium al. De Fransman wilde zich aanvankelijk nog in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA mengen.

