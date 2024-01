Axl Rose bevestigt gerucht met emoji, ook LCD Sound System maakt comeback op Coachella

Guns N' Roses heeft de reünie op Coachella 2016 bevestigd. Was natuurlijk al zo goed als duidelijk, maar goed om te weten. Leuk ook om te zien ook dat zanger en (voormalige) vechtersbaas Axl Rose tegenwoordig van de emoji is.

Ok,ok... ?It's "confirmed!" Guns N' Roses is Headlining Coachella 2016!! ????????? See Everyone There!! ??? — Axl Rose (@axlrose) 5 januari 2016

LCD Soundsystem

Naast Guns N' Roses maakt ook LCD Soundsystem een comeback op het festival, waar jaarlijks veel Hollywoodsterren als bezoeker op afkomen. De band van James Murphy trad in 2011 voor het laatst op in Madison Square Garden in New York.

Het is niet de eerste keer dat Coachella bands programmeert die lange tijd niet hebben opgetreden. Onder andere The Pixies (2004), Rage Against the Machine (2007) en Outkast (2014) stonden daar voor het eerst weer na een lange periode rust.

