20 jaar na fatale crash: The Exploding Hearts breken door

De gitarist zonder band woont in het woestijnstadje Yucca Valley en er zijn steeds meer mensen die hem herkennen. In een rechtvaardige wereld zou hij waarschijnlijk nog veel beroemder zijn geweest. Dan had Terry Six misschien wel nooit de straat op kunnen gaan zonder valse snor, petje of zonnebril en zijn fans zouden hem dan om de paar meter aanklampen om een handtekening te vragen. Hij leek voorbestemd tot grootheid en lange tijd was het helemaal niet ondenkbaar dat Terry en zijn vrienden net zo beroemd zouden worden als The White Stripes of The Strokes.

Hun band The Exploding Hearts debuteerde twintig jaar geleden met Guitar Romantic. Terry was naar aanleiding van die mijlpaal het afgelopen jaar druk bezig met de herverschijning van het album op het platenlabel van White Stripes-frontman Jack White. Het maakte hem boos en verdrietig eraan te werken, maar het moest: Terry is dat verschuldigd aan zijn vier vrienden en ex-bandgenoten die er niet meer zijn. Hij kan en wil daar niet meer aan ontsnappen. Dit project is volgens hem om hun herinnering levend te houden. The Exploding Hearts verdienen dat. Zanger/gitarist Adam ‘Baby’ Cox, bassist Matt ‘Lock’ Fitzgerald, drummer Jeremy ‘Kid Killer’ Gage en componist/gitarist/keyboardspeler ‘King’ Louie Bankston verdienen dat.

Songs moesten in hoofden blijven zitten. Riffs mochten nooit meer worden vergeten. The Exploding Hearts wilden rammelende, toegankelijke rock spelen

Duizenden daklozen

Adam, Matt, Jeremy en Terry leerden elkaar kennen op een highschool in Portland. Terry noemt de stad van toen ‘een plek waar je tankte als je onderweg naar Seattle was’. Er was niets te doen, veel inwoners spoten heroïne en er waren duizenden daklozen. Muziek werd voor veel jongeren een manier om de monotonie van het leven te doorbreken. Terry was geen uitzondering. Op zijn elfde kochten zijn ouders een akoestische gitaar voor hem. Ze dachten dat hij daar snel op zou zijn uitgekeken, maar de liefde zou nooit verdwijnen en de gitaar zou hem later redden van de definitieve ondergang. Terry moest van zijn vader naar een muziekleraar. Die vent wilde hem songs van Eric fucking Clapton leren. Terry zei: ‘Dude, ik wil Judy is a Punk van the Ramones spelen.’ Dat mocht niet en Terry stopte ermee. Hij spaarde voor een elektrische gitaar en probeerde Gabba Gabba Hey! te spelen alsof hij Johnny Ramone was. Dat ging steeds beter en hij droomde ervan een punkrockster te worden.

Terry en zijn beste vriend Adam verzonnen het plan een bandje te beginnen. Een andere jongen van hun highschool genaamd Jeremy werd de drummer, hun klasgenoot Jimmy deed een geslaagde auditie als bassist. Jimmy kluste bij als inbreker en kreeg gevangenisstraf. Terry’s vriend Matt gaf The Exploding Hearts als vervanger ‘extra punch en drive’. Het vijfde bandlid werd Louie Bankston uit Harahan, Louisiana. Hij was veel ouder dan Terry en Adam, had in vele bands gespeeld en werd in Louisiana als een wonderbaarlijk goede muzikant gezien. Louie verhuisde tijdelijk naar Portland. Adam liet hem een demo van The Exploding Hearts horen. Louie zou daar later over zeggen: ‘Het was als de oerknal en ik dacht: this is it!’

Louie had net een nieuw nummer geschreven: I’m a Pretender. In Louisiana zong hij dat voor Alex Chilton, zanger van het legendarische Big Star. Chilton zei: ‘Louie, je hebt een hit geschreven.’ Louie liet het in Portland horen aan Terry, Adam, Matt en Jeremy. Ze vonden het geweldig en hij werd de Fifth Beatle van The Exploding Hearts, zoals Terry dat omschrijft.

Adam, Terry, Matt, Jeremy en King Louie bestudeerden punk- of garagerockbands als The Buzzcocks, The Undertones, The Jam, The Clash en The New York Dolls. Andere voorbeelden waren jarenzestigpowerpopband Flamin’ Groovies en Nick Lowe wegens zijn gevoel voor melodie. Songs moesten in hoofden blijven zitten. Riffs mochten nooit meer worden vergeten. The Exploding Hearts wilden rammelende, toegankelijke rock spelen met invloeden van soullabels Stax en Motown.

