Wie denkt Freek de Jonge wel dat hij is?

PROFIEL — Senior-cabaretier Freek de Jonge (72) was de afgelopen tijd niet weg te branden uit de actualiteit. Ondanks zijn leeftijd denkt hij allerminst aan stoppen.

Robert Jan Stips - vriend, producer

‘Leven na de Dood was een uit onschuld geboren nummer 1-hit uit de show Gemeengoed, waarmee Freek en ik in 1997 in Carré stonden. We kennen elkaar sinds de jaren 70, toen hij op festivals optrad met Neerlands Hoop en ik met Supersister. Uit onze knipoogrelatie was in 1994 al het project Frits en het album Dankzij de Dijken ontstaan. Volgend jaar gaan we weer iets doen. Het klikt tussen ons, het gedeelde gevoel voor humor en voor serieuze zaken. Vanuit hetzelfde plichtsbesef waarmee hij in 1978 streed tegen deelname aan het WK voetbal in Argentinië (Bloed aan de Paal, red.), strijdt hij nu tegen de gasbevingen in Groningen. Dat komt uit zijn hart. Freek is privé ook erg kritisch, maar als je hem niet tegen je hebt dan is het een zeer warme persoonlijkheid.’

