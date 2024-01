Als je zoals ik in de bladen werkt, dan weet je: da’s niet best voor de verkoopcijfers. Een wetmatigheid luidt: lekker weer = veel tijdschriften verkopen. 2018 was dankzij de warme en vooral lange zomer dan ook een prima jaar voor Nieuwe Revu. Een schril contrast met 2019.

Een andere wetmatigheid: koude zomer = mensen die zich hardop en pseudo-grappig bedoeld afvragen waar die opwarming van de aarde, die ons volgens Thierry 1000 miljoenmiljard euro gaat kosten, nou blijft. Terwijl iedereen weet dat klimaatverandering betekent dat er steeds extremer weer komt – dus ook een paar extreem hete dagen in een verder teleurstellende zomer. Ook gehoord: linkse mensen die met het vliegtuig op vakantie gaan, zijn hypocriet.

Cynisch doen over het klimaat is de nieuwe Flippo. Sociale media worden steeds lelijker door dit soort mensen, die lollig proberen te doen over iets waar zij in veel gevallen geen deel van uit maken: de toekomst. Want het zijn opvallend vaak mensen die meer verleden achter zich hebben liggen dan toekomst voor zich.

Het lijkt wel alsof je tegenwoordig bonuspunten in de vorm van hartjes of duimpjes krijgt voor het bagatelliseren van milieuproblemen. Wijsheid komt met de jaren, zeggen ze dan.