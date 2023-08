De Bitvavo crypto exchange, wat kun je verwachten?

@media (max-width: 680px){#fig-64e36f8473fcd img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64e36f8473fcd img{#fig-64e36f8473fcd img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-64e36f8473fcd img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64e36f8473fcd img{#fig-64e36f8473fcd img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-64e36f8473fcd img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64e36f8473fcd img{#fig-64e36f8473fcd img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Dit kun je verwachten van Bitvavo: de eigenschappen en voordelen

Bitvavo werd in 2018 opgericht, en wel door een stel Nederlanders. Het bedrijf is dan ook gevestigd in Amsterdam. In relatief korte tijd is de exchange uitgegroeid tot de meest gebruikte crypto exchange van Nederland. Daar zijn ook goede redenen voor, want Bitvavo is zeer gebruiksvriendelijk, goedkoop, goed beveiligd en betrouwbaar in het gebruik.

Een van de belangrijkste redenen waarom Nederlandse cryptohandelaren kiezen voor Bitvavo zijn de lage handelskosten. Deze bedragen namelijk maximaal 0,25% over je crypto aankopen. Daarnaast worden de handelskosten lager naarmate je meer cryptovaluta koopt en verkoopt op de exchange. De handelskosten kunnen zelfs dalen tot maar 0,03%. Bedenk dat sommige andere crypto exchanges in de markt wel 1% of meer rekenen per transactie. Handelen via Bitvavo kan je dus een bom geld schelen, zeker als je maandelijks veel crypto verhandelt.

Gebruikersgemak is een andere reden waarom cryptohandelaren kiezen voor Bitvavo. De website van Bitvavo heeft een zeer overzichtelijke interface. Als beginnende handelaar kun je dus gemakkelijk uit de voeten met de website, en voor de meer ervaren handelaren is er geavanceerde modus beschikbaar van de interface, met veel aanvullende opties en informatie. Verder is de site van het cryptobedrijf in het Nederlands beschikbaar en niet uitsluitend in het Engels, zoals dat voor veel websites van andere exchanges wel het geval is. Daarnaast is ook de helpdesk van Bitvavo Nederlandstalig. Heb je een vraag of een klacht die je wilt voorleggen, dan kun je dit gewoon in het Nederlands afwikkelen met de medewerkers van Bitvavo. Wel zo handig!

Bitvavo is verder een van de meeste veilige crypto exchanges ter wereld. De datacentra van Bitvavo hebben allerlei ISO-certificaten, en er worden regelmatige audits uitgevoerd door allerlei externe partijen om de kwaliteit van de exchange te kunnen garanderen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van twee-factor authenticatie om te voorkomen dat accounts van gebruikers gehackt worden. En ook is het mooi dat eventuele diefstal van bij Bitvavo gestalde cryptovaluta tot 100.000 euro wordt afgedekt. Goed om te weten: registreren bij Bitvavo is gratis, en over de eerste 10.000 euro die je aan crypto koopt worden helemaal geen handelskosten gerekend. Dit is de zogeheten welkomstbonus. Een leuk voordeeltje, van omgerekend 25 euro.

De nadelen van Bitvavo

Zoals met veel dingen in het leven zijn er ook voor Bitvavo wel wat nadelen te noemen. Zo staat de exchange onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Dit betekent dat er veel strengere regels gelden voor Bitvavo dan voor andere, in het buitenland gevestigde crypto exchanges. Zo kun je eventueel vragen krijgen van Bitvavo over de herkomst van het geld dat je inlegt op het platform. Ben je actief als crimineel, dan heb je daar wellicht geen zin in…

De extra regels waar Bitvavo aan moet voldoen kunnen verder betekenen dat je privacy als gebruiker wordt aangetast, of dat je dat als zodanig ervaart, omdat je meer informatie over jezelf moet opgeven aan de exchange, en er meer controles worden uitgevoerd op handelingen van gebruikers.

Ook is het zo dat Bitvavo een platform is met beperkte mogelijkheden. Waar andere crypto exchanges de afgelopen uitgroeiden tot volledige online beleggingsplatformen, houdt Bitvavo het alleen bij cryptohandel. Je kunt bij Bitvavo dus niet handelen in aandelen, obligaties, futures en allerlei andere exotische beleggingsproducten. Nemen we het aanbod van cryptovaluta onder de loep, dan zien we dat je bij Bitvavo slechts kunt handelen in een kleine 200 soorten. De Bitcoin is bij vrijwel alle exchanges een van de meeste verhandelde crypto’s, en dat is bij Bitvavo niet anders. De Bitcoin is al jaren populair. Uiteraard kun je de belangrijkste crypto’s dus gewoon kopen, zoals die welbekende Bitcoins, Solana, Polkadot, Ethereum en Litecoin. Maar allerlei andere digitale coins van wat minder bekende projecten, zijn veelal niet beschikbaar bij Bitvavo. Het cryptoaanbod van Bitvavo kan als wat beperkt(er) worden gezien, zeker als het aanbod wordt vergeleken met het aanbod van andere exchanges.

Kucoin als alternatief voor Bitvavo

Kucoin is de op drie na grootste crypto exchange ter wereld, met wereldwijd – net als Bitvavo – miljoenen gebruikers. Net als Bitvavo is de beveiliging hier mee dan goed te noemen, kun je op vele manieren geld storten in je account, maar dan weer niet met iDEAL, wat veel Nederlanders toch wel prettig vinden. Het aanbod van cryptovaluta is erg groot te noemen, want je kunt kiezen uit bijna 800 soorten. 4 keer zoveel dus als bij Bitvavo. Verder zijn ook de handelskosten zeer laag, namelijk maximaal 0,1%. Bij het aan- en verkopen van crypto verlies je dus bijna geen geld.

Nadeel is dan weer wel dat het bedrijf achter Kucoin is gevestigd op de Seychellen, een eilandengroep buiten de kust van Oost-Afrika. Je raadt het al, hun klantenservice is dus niet in het Nederlands beschikbaar, en je rijdt er niet even heen met je auto als echt ontevreden bent over de dienstverlening. Misschien onhandig, maar wellicht overkomelijk, als je toch geen gebruik van maakt van de klantenservice. Kucoin of toch Bitvavo, of toch een hele andere crypto exchange?

Een recensie site kan je op weg helpen om je nog meer informatie te geven dan dat we hier al hebben gedaan. Een aanradertje dus, als je door de crypto bomen het crypto bos niet meer ziet.