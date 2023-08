Nieuwe Revu's kijktip: Doggy Style

Een film die helemaal draait om de keiharde natuurwet dat een hond niets anders is dan een man met vier poten en een staart. Niet al te snugger, het liefst onder vrienden en bereid om alles te neuken. Desnoods een tuinkabouter of die vieze oude bank.

In Doggy Style wordt borderterriër Reggie (stem van Will Ferrell) in de grote stad gedumpt door zijn eigenaar. Het muntje dat hij in de steek is gelaten valt bij Reggie pas wanneer hij drie straatwijze zwerfhonden ontmoet. Aangespoord door deze boeven zint Reggie op wraak. Hij wil zijn trouweloze eigenaar de lul afbijten. Nee, subtiel kan je dit niet noemen, wanneer Sofia Vergara de stem doet van de aangerande bank. Maar de makers zijn het succesduo achter The Lego Movie, dus verwacht ook wel wat visuele verrassingen tussen de sleazy grappen door. Een tripscène waarin de honden elkaar als animatiefiguren zien is daar het beste bewijs van.

Doggy Style draait vanaf vandaag in de bioscoop.