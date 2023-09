Columniste Yeşim Candan trekt zich na één dag terug van D66-kieslijst

‘De afgelopen 24 uur heeft mijn kandidatuur zeer veel reacties en vragen opgeroepen,’ liet de columniste weten op X. De aanleiding voor deze reacties en vragen zijn oude columns waarin ze voormalig D66-leider Sigrid Kaag uitmaakt voor heks. Een van haar columns uit 2021 heeft zelfs als titel: ‘En daar vliegt Kaag weg, op haar bezem.’

Het was niet de eerste keer dat Candan zich in de politiek liet zien. De columniste van RTL Nieuws was eerder al actief bij het CDA. Daarnaast heeft ze twee keer, in 2018 en 2019, gesolliciteerd bij Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet. Over die sollicitaties wilde Candan zich niet uitlaten.

'D66 onnodig beschadigen'

Toen bleek dat ze op de conceptkieslijst van D66 op een vrij hoge plek stond, kwamen al snel de eerste reacties los. Vooral door haar uitspraken in eerdere columns keken mensen vreemd op van haar nominatie. Daarop liet Candan weten dat deze reacties haar ‘niet onberoerd hebben gelaten’ en dat ze zichzelf wil beschermen tegen die ‘hevigheid’. Ook gaf ze aan de partij niet onnodig te willen beschadigen.

Ik trek me terug als kandidaat-Kamerlid voor D66. pic.twitter.com/LglmqHlNOn — Yesim Candan (@YesimCandan) September 13, 2023

Reactie vanuit D66

In een reactie op X zegt D66-lijsttrekker Rob Jetten respect te hebben voor Candans besluit. ‘Ze is een vrouw die op allerlei manieren werkt aan gelijke kansen. Dat gaat ze vast en zeker op een andere manier voortzetten.’