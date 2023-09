Baudet wil dat Nederland in 2040 naar de maan gaat

Waar menig mens Thierry zelf wel naar de maan zou willen sturen, is het een serieus onderwerp in het concept van het FvD. "De ruimtevaart is al lang niet meer enkel iets voor grote landen als de VS, China en Rusland," schrijft de partij. De partij heeft dan ook wilde plannen.

De plannen

Niet alleen wil de partij van Thierry Baudet in 2040 een (onbemande) sonde naar de maan sturen, ook wil het FvD een eigen lanceerplatform op één van de tropische eilanden van Nederland realiseren. Aruba zou hiervoor de perfecte plek zijn. "Er valt veel mee te winnen. Uit de ruimtevaart zijn tientallen commerciële toepassingen voortgekomen die we nu voor lief nemen," aldus het FvD. De partij wil daarom ook 'investeren in private ruimtevaart initiatieven'. Zo kan Nederland ten slotte meedoen met de grote landen.

Om de wilde plannen van Baudet te realiseren moet de Netherlands Space Office worden uitgebouwd tot een eigenstandige ruimtevaartorganisatie. En hier blijft het niet bij. Ook voor Defensie is er een rol. Er moet namelijk een vijfde legeronderdeel worden opgericht die zich bezig gaat houden met de ruimtevaart.