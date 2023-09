Van der Plas flirt alvast met Omtzigt: 'Ik kijk uit naar de samenwerking

In de huidige peilingen staat de partij van Van der Plas op dertien zetels, terwijl Omtzigt er heel goed voor staat met 29 zetels. De BBB van Van der Plas stond voor de komst van Nieuw Sociaal Contract een stuk hoger in de peilingen.

Toch voelt het gezicht van de BBB geen wrok richting Omtzigt. Dat haar partij misschien minder winst gaat maken dan gehoopt deert haar niet. Ze geeft dan ook aan niet bang te zijn voor concurrentie: "Mensen kunnen denken 'ze zegt maar wat', maar ik kijk heel erg uit naar samenwerking met hem."

Het aantal zetels dat beide partijen halen vindt lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging van minder belang. Ook staat het voor haar vast dat de BBB winst gaat behalen tijdens de verkiezingen. En met de huidige peiling lijkt dat ook te gaan gebeuren, omdat haar partij momenteel maar één zetel heeft in de Tweede Kamer. Daarom wil ze de samenwerking met Pieter graag voortzetten: "Dan krijgen we een heel ander politiek landschap op 22 november."

De provincie

Zowel Omtzigt als Van der Plas komen beide uit Overijssel. Caroline is blij dat de provincie zo goed vertegenwoordigd is bij de aankomende verkiezingen: "Het is mooi dat er buiten de ring A10, zoals we dat altijd gekscherend noemen, dat er veel mensen uit de regio's op de lijsten staan. Dat is ook gewoon hard nodig."

De nummer één van de BBB vindt dat de provincies nog steeds worden achtergesteld in de Haagse politiek. Dat viel haar op in de miljoenennota: "Kijk ook naar de N35 bij Mariënheem. Daar is gewoon honderd miljoen, dat al was gereserveerd, teruggetrokken," vertelt ze. Afspraken worden niet nagekomen en dan is het heel hard nodig dat er mensen uit de regio komen," besluit het gezicht van de BBB.