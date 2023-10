Caroline van der Plas reageert op schokkende geruchten rondom ex-man

Aan tafel bij Vandaag Inside ging het dinsdagavond over Caroline van der Plas en haar volwassen kinderen die aanschoven bij Humberto op maandagavond. Volgens Özcan Akyol heeft het optreden van de BBB-partijleider met haar twee kinderen maar één reden. Er verschijnt namelijk op 3 november een biografie over het Tweede Kamerlid en daar staan ook de minder smaakvolle verhalen over Van der Plas in.