Nieuwe Revu's kijktip: 'And the King Said, What a Fantastic Machine'

De documentaire And the King Said, What a Fantastic Machine slaagt erin de geschiedenis van onze beeldverslaving beknopt en vooral meeslepend te vertellen. Natuurlijk zit de film vol wonderbaarlijke momenten, van een bevalling in een auto tot een livestreamer die in een politieactie terechtkomt.

Maar de makers willen meer dan alleen shockeren en vermaken. Foto’s en beelden vertellen vaak maar één kant van een verhaal. Treffend voorbeeld zijn de bloopers uit een IS-promotiefilm. We zien de stoere strijders telkens in de fout gaan en de slappe lach krijgen. Plotseling zijn het gewone jongens. Er is weinig plek voor pratende hoofden, maar als iemand aan het woord komt is het altijd relevant. Leni Riefenstahl die een masterclass filmmontage geeft en wiens ogen nog steeds beginnen te stralen bij de perfecte shots die ze draaide voor Adolf Hitler: beeld is echt macht.

And the King Said, What a Fantastic Machine draait vanaf 26 oktober in de bioscoop.