Thierry Baudet naar het ziekenhuis na aanval in Groningen

"Thierry is onderweg naar het UMCG (het ziekenhuis in Groningen, red.), nadat hij zojuist opnieuw is aangevallen bij een evenement", schrijft Forum voor Democratie op X. "Het lijkt erop dat alles goed zal komen."

De aanval vond plaats in een Groningse kroeg, waar een man de FvD-leider te lijf ging met een glazen bierfles. Daarbij zou hij ’klaar met fascisme’ hebben geschreeuwd. Naar verluidt werd de dader kort na de aanval door de beveiliging gegrepen en later opgepakt door de politie. Beelden van het incident gaan inmiddels rond op sociale media.

Het is nog onduidelijk of Baudet vanavond aanwezig zal zijn bij een gepland evenement in Zwolle. Dat maakt de partij later bekend.

Tweede aanval

Het is de tweede keer in korte tijd dat de FvD-leider fysiek wordt aangevallen. Enkele weken terug, toen Baudet een lezing gaf bij een Belgische studentenvereniging in Gent, kreeg hij een harde klap op zijn hoofd met een paraplu. Daar hield hij een hersenschudding aan over.