Dit wil Laurens Dassen (Volt) met Nederland

‘De afgelopen periode is het in Den Haag heel vaak over crises gegaan, en al die crises, of het nu om klimaat, stikstof, wonen of bestaanszekerheid ging, hebben één ding met elkaar gemeen: ze zijn ontstaan omdat de politiek moeilijke keuzes vooruit heeft geschoven. Politiek moet zelf vooruitkijken naar problemen, ook als die dan nog geen zorgen van mensen zijn. Politiek moet durven te leiden. Dat is precies waar Volt voor staat: wij maken radicale keuzes om te zorgen dat we de grote uitdagingen van vandaag aankunnen. Dat begint met de keuze voor een federaal Europa. Er moet beter Europees samengewerkt worden om te zorgen dat we die uitdagingen aan kunnen pakken.

Ten tweede: de klimaatverandering. Die gaat ons allemaal raken, zowel economisch, als qua gezondheid en welzijn. Dus ook daarin moeten we heel duidelijk keuzes maken. Dat betekent aan de ene kant dat sommige dingen niet meer kunnen. Denk aan korte-afstandsvluchten of fossiele subsidies. Aan de andere kant willen wij kiezen voor investeren in een groene toekomst, de nieuwe economie aanjagen.

En wij willen naar een ander mensbeeld. Van wantrouwen naar vertrouwen. Een van de punten waarop we dit willen realiseren, is het afschaffen van alle toeslagen, aftrekposten, heffingskortingen, de werkgevers- en werknemerspremies. Dat schuiven we allemaal aan de kant. Elk huishouden krijgt een toelage, met daar bovenop een basistoelage per persoon in opmaat naar een basisinkomen. Zodat iedereen een bestaansminimum heeft.

En we gaan naar de toekomst kijken. Dus kijken naar de technieken die grote impact op ons leven gaan hebben. Kunstmatige intelligentie zit overal al. In ChatGPT voor studenten, in onderzoek in de zorg waar we er ziektes eerder mee kunnen detecteren, bij het inspreken van stemmen waarbij stemacteurs hun werk dreigen kwijt te raken; kunstmatige intelligentie gaat ons leven op de kop zetten. Het zal banen gaan kosten, maar ook veel nieuwe opleveren. Ook daar zullen we keuzes maken voor de risico’s, maar ook voor de kansen. Ook voor kunstmatige intelligentie geldt: je moet de keuzes die ermee samenhangen op tijd maken, in kaart brengen wat de consequenties zijn voor de arbeidsmarkt, voor de ministeries, voor de samenleving. Zodat je niet over tien jaar overvallen bent door de manier waarop het onze wereld op z’n kop heeft gezet. Wij willen ook naar een ministerie van Digitale Zaken, zodat die kennis niet verspreid zit over meerdere ministeries. Ik ben er zeker van dat als we dat doen, dat als we duidelijke keuzes maken, mensen weer vertrouwen krijgen in de toekomst, en in ons vermogen deze grote uitdagingen met elkaar op te lossen.’