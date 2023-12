Nieuwe Revu's kijktip: 'Een moord kost meer levens'

De naam Spruit was niet onbekend bij de politie. Tien jaar eerder haalde Pauls vader Gerard de landelijke pers als ‘De Donald Duck-verkoper’. De tijdschriftencolporteur had twee jonge kinderen misbruikt en vermoord.

‘Wat hij gedaan heeft werkt in alles door,’ zou zoon Paul tijdens diens verhoor verklaren. Het zette Peter R. de Vries ertoe aan zich in het leven van Paul Spruit te verdiepen, wat leidde tot zijn boek Een moord kost meer levens. De Vries had goed gezien dat Paul een veel interessantere figuur was dan zijn pedofiele vader. Door zorgvuldig onderzoek toonde hij aan hoe misdaden van invloed zijn op de directe omgeving van de dader. Videoland liet het boek bewerken tot een korte dramareeks, die eveneens opvalt door zorgvuldigheid. De troosteloze jaren tachtig komen overtuigend tot leven, en het acteren is universeel van hoog niveau. Als we één uitblinker mogen noemen: Melody Klaver.

Een moord kost meer levens is nu te zien op Videoland.