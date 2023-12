Lilian Marijnissen trekt haar conclusies en stopt als leider van de SP

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen gooit de handdoek in de ring. Dat laat de politica weten in een bericht op X. 'Het was een eer om volksvertegenwoordiger te zijn', aldus Marijnissen, die onder het berichtje tekst en uitleg geeft.

'Helaas hebben afgelopen verkiezingen voor de SP niet het resultaat gehad waar wij op gehoopt hadden en wat Nederland zo hard nodig heeft. Op basis hiervan merk ik dat er in de partij behoefte is aan een nieuw gezicht. Daarom treed ik terug als fractievoorzitter en Kamerlid van de SP', aldus Marijnissen.

Hieronder de complete verklaring van de voormalig SP-leider:

Het was een eer om volksvertegenwoordiger te zijn. pic.twitter.com/irhZfeiBhN — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) December 9, 2023

Zetelverlies

Met Jan Marijnissen aan het roer beleefde de SP in het verleden behoorlijke successen. Hij leidde de partij 20 jaar lang - 1988/2008 - met als hoogtepunt de verkiezingen in 2006, toen de socialisten maar liefst 25 zetels behaalden in de Tweede Kamer. Onder opvolgers Agnes Kant - 2008/2010 - en Emile Roemer - 2010/2017 - daalde dat aantal eerst naar 15 en later naar 14 zetels.

In 2017 nam Lilian, als dochter van de succesvolle SP-man Jan Marijnissen, het stokje over van Roemer. Een succes werd dat echter nooit. Voor de afgelopen verkiezingen stond het zetelaantal van de Socialistische Partij nog op 9, om afgelopen 22 november af te zakken naar 5.

Hoewel Marijnissen ondanks de dramatische uitslag door leek te willen als partijleider - ze zei zelf 'strijdbaar' te blijven - trekt ze zich nu alsnog terug. Niet alleen als fractievoorzitter, ze verlaat ook de Tweede Kamer.