'Ik heb een format voor Ongehoord Nederland: de comedy Je Mag Tegenwoordig Ook Niks Meer Zeggen!'

Op de burelen van Ongehoord Nederland hadden ze hun eerste feitenvrijdagmiddagborrel. Ja, Arnold Karskens, Ybeltje Berckmoes, Joost Niemöller en Haye van der Heyden zetten het op een zuipen. Omdat er wat te vieren valt, uiteraard, maar vooral voor de inspiratie. Je moet als omroep tenslotte wel iets hebben om uit te zenden en tv-programma’s verzinnen zichzelf niet. Dus plop, ontkurk die fles en brainstormen maar.

Arnold Karskens steekt er een sigaar bij op. Hé, zo lijkt hij net een kleinere Herman den Blijker! Daar kunnen ze vast iets mee! Een kookprogramma! En dat z’n signature dish dan een Big Mac is, maar dan met mayonaise en pindasaus; de ‘burger-oorlog’!

Hun omroep moet natuurlijk ook z’n eigen oer-Hollandsch-niet-grappige comedy. Daar komt mede-Ongehoord Nederland-oprichter Haye van der Heyden om de hoek kijken. Die heeft met zijn hoofdrollen in In de Vlaamsche Pot, Kees & Co en Kinderen Geen Bezwaar per slot van rekening de broodnodige ervaring om de lachband het in de broek te laten doen van hersenloze jolijt. Hier vast een scène uit deze comedyserie Je Mag Tegenwoordig Ook Niks Meer Zeggen!:

Vader Haye: ‘Hé, wie is deze, eh, hoe zeg je dat politiek correct, Nederlander met Afrikaanse roots?’

Lachband: ‘Hahahahaha!’

Dochter Ybeltje Berckmoes: ‘Dit is m’n nieuwe vriend. Hij heet Ger.’

Lachband: ‘Hahahahahahaha!’

Joost Niemöller als Ger, pikzwart geschminkt, met stereotiepe Surinaamse tongval: ‘Mag ik een glaasje water?’

Lachband: ‘Hahahahahahahahaha!’

Vader Haye: ‘Nee, Ger.’

Lachband: ‘Hahahahahahahahahahaha!’

Dochter Ybeltje: ‘Pa!’

Lachband: ‘Hahahahahahahahahahahahaha!’

Vader Haye: ‘Je mag tegenwoordig ook niks meer zeggen!’

Lachband: ‘Hahahahahahahahahahahahahahaha!’

Karskens oppert dat – mocht er hierna nog wat zendtijd te vullen zijn – hij zijn tv-koksmuts af en toe wel even af wil zetten voor een stukje paranormale televisie. Op 1 januari 2020 valt bij Net5 AstroTV weg. Da’s dus een gat in de markt waar Ongehoord Nederland mooi in kan springen. Waarzeggen kan Arnold immers als de beste. Wie herinnert zich niet de revolutie van mei 2016? Onze eigen Arabische Lente? De Grote Volksopstand in het Kleine Kikkerland? Het geweld, de verkrachtingen, de Rotterdamse Maas en Amsterdamse Amstel die donkerrood kleurden van het geronnen bloed? Karskens was de enige die die hel voorzag en deze reeds maanden van tevoren voorspelde. Dat kunstje wil hij best herhalen als bellers zo gek zijn er 90 cent per minuut voor op te hoesten.

Ondertussen zie ik in mijn kristallen bol dat je – net zoals het bij PowNed is gegaan – over een jaar of anderhalf helemaal niets meer van Ongehoord hoort. Jammer, joh.