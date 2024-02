Pieter Omtzigt: 'Ik wilde weten welke financiële lijken er in de kast lagen'

Omtzigt liet aan tafel bij de talkshow Humberto voor het eerst uitgebreid van zich horen, na de beslissing om uit de formatieonderhandelingen te stappen. Hij liet weten dat hij al aan het begin van de formatie had gevraagd om inzage in de financiën, maar deze 21 brieven pas heel laat in handen kreeg. Dit terwijl de papieren allang op het bureau van informateur Ronald Plasterk lagen. 'Ik wilde weten welke financiële lijken er in de kast lagen,' aldus Omtzigt.

'Die brieven waren verstuurd tussen 23 en 31 januari, wij spraken over financiën en wij moesten aandringen om die brieven te zien te krijgen. Ik heb vanmorgen overigens ongeveer drie kwartier met Plasterk aan tafel gezeten en hem uitgelegd wat ik daar precies van vond.' Toen Humberto Tan de NSC'er vroeg of hij vindt dat de informateur de informatie bewust achter heeft gehouden, reageerde die politiek correct: 'Ik had die informatie gewoon eerder willen hebben.'

@media (max-width: 679px){#fig-65c3c1a08773e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65c3c1a08773e img{#fig-65c3c1a08773e img.lazyloading{width: 75px;height: 75px;}}@media (min-width: 680px)#fig-65c3c1a08773e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65c3c1a08773e img{#fig-65c3c1a08773e img.lazyloading{width: 100px;height: 100px;}} NSC-voorman Pieter Omtzigt heeft besloten dat het geen zin heeft om verdere formatiegesprekken te voeren. Hiermee lijkt de poging om tot een kabinet te komen met PVV, BBB, VVD en NSC toch echt tot een einde te komen. Bekijk ook NSC staakt formatiegesprekken: 'Financiële situatie veel ernstiger dan gedacht'

Vertrouwen

Niet alleen werd Ronald Plasterk besproken aan tafel, ook de reacties van de andere formerende politieke kopstukken op X kwamen aan bod.

'Wij hadden gisteren vertrouwelijke gesprekken bij het ministerie Justitie & Veiligheid. De bedoeling was dat ze vertrouwelijk waren en 's avonds stond er in De Telegraaf een heel stuk dat ik grote terugtrekkende bewegingen maakte en dat waren de bronnen van de anderen die dat zeiden. Die schoven mij van alles in de schoenen, dan denk ik van: we zitten hier vertrouwelijk te praten, dit helpt het vertrouwen niet.'

Pieter Omtzigt liet daarnaast doorschemeren dat de sfeer aan de formatietafel niet elke dag goed was: 'Dat is ook niet erg bij een formatie, want je komt van verschillende punten, je wilt je eigen dingen doen, maar het is soms lastig. Dat is niet erg, daarom blijf je aan tafel zitten, daarom doe je je best om er wel uit te komen.'

Hoe nu verder?

'Dit zou de laatste dag geweest zijn, dat er gesproken kon worden. Ik zeg dat als je op die dag die nieuwe informatie over de staatskas krijgt, dan zeg je: jongens, dat doen we echt een andere keer.'

Toen Omtzigt aan tafel geconfronteerd werd met de stelling dat de financiën niet dé reden konden zijn, maar dat hij op zoek was naar een uitweg, antwoordde hij dat hij een manier zoekt om het land te regeren. 'Het gaat erom dat de problemen opgelost worden, dat kan alleen als je er inzicht in hebt, als er voldoende onderling vertrouwen is en als je eruit komt in de onderhandelingen. Ik constateerde vandaag: we komen er niet uit.'

De NSC-voorman liet weten dat hij nog wel mogelijkheden ziet in een volgende ronde. Daarnaast verwees de NSC'er dinsdagavond vooral naar het verslag van Ronald Plasterk dat uit zal komen en het debat dat daarover volgende week wordt gevoerd in de Tweede Kamer.