Caroline van der Plas haalt uit: 'Democratie is niet voor bange mensen'

'Ik vind het verschrikkelijk dat wij de eerste fase niet hebben kunnen afronden en de kiezer hebben teleurgesteld', begon Caroline van der Plas. De BBB'er haalde flink uit naar de NSC-voorman en zei dat een democratie niet voor bange mensen is. 'BBB is niet bang om keuzes te maken, niet bang om aan tafel te blijven zitten. Het moet gaan om het belang van burgers in Nederland', aldus de BBB-voorvrouw.

Geen sorry

'Duidelijkheid van Omtzigt kwam via de media. Een schoffering. En sorry hebben wij nog niet gehoord helaas. BBB is niet weggelopen voor verantwoordelijkheid, Nederland kan niet nog langer wachten', zei Van der Plas tijdens het debat.

'Ik vind dat je dingen moet kunnen uitspreken', liet de BBB-voorvrouw weten over de beslissing van Omtzigt om uit de formatiegesprekken te stappen. 'Het was een heel naar moment, maar dat zegt niet dat de deur dicht zit.'

De BBB'er zei zich voor te kunnen stellen dat er voor het vervolg een voorgestelde tussenfase nodig zal zijn. Hierbij liet Van der Plas weten dat het alleen al goed is 'om het stof neer te laten dalen'. De BBB-voorvrouw voegde er wel aan toe dat de uitkomst tot nu toe niet is waarvan ze droomde op de verkiezingsdag in november.