Timmermans opent aanval op Wilders: 'Bewonderaar van Poetin'

Showbizz

Charles Groenhuijsen: 'Ik ben totaal afgeslacht'

Charles Groenhuijsen viert in april zijn 70ste verjaardag en dat is ook gelijk de leeftijd waarop hij gedwongen moet stoppen als talkshowhost. Zelf kwam hij in zijn lange carrière stevig onder vuur te liggen toen hij het woord ‘schnabbelgestapo’ gebruikte en een gevallen vrouw negeerde in Op1. ‘Eva Jinek wordt nu als een soort superster binnengehaald. Dat vind ik moeilijk.’