Leon Verdonschot: 'Van sommige mensen lees je een bericht en weet je meteen: dat is een lul'

Beste ex-Telegraaf Video Media-hoofdredacteur Emile Bode,

Soms lees je een bericht van iemand die je verder totaal niet kent, en weet je meteen: dat is een lul. En soms lees je een reactie van een betrokkene bij een beschuldiging van misstanden, en weet je meteen: die beschuldigingen kloppen.

Jij slaagde met één bericht tegelijk in beide proeven van morele onbekwaamheid, toen je op LinkedIn reageerde op de grondig door het Algemeen Dagblad uitgezochte wantoestanden bij omroep WNL. Een closeread van je reactie.

Zin 3: ‘Het trio ‘starreporters’ vergat die andere eerste hoofdredacteur (namens De Telegraaf) te spreken en dat ben ik.’ Hier staat: ‘Met de ironische dubbelslag van een Engelse term én aanhalingstekens probeer ik te doen alsof er geen uitstekende research en 25 bronnen ten grondslag lagen aan een artikel waartegen mijn grootste bezwaar luidt dat ik er zelf niet in sta. Omdat mijn ego omgekeerd evenredig is aan mijn schrijftalent kan ik dat niet aan.’

Zin 4: ‘Samen met Bert heb ik in de eerste jaren WNL geleid ofschoon Bert de eerste baas was en ik al snel werd teruggeroepen om bij De Telegraaf problemen op te lossen.’ Hier staat: ‘Toen ik Harvey Keitel in Pulp Fiction hoorde zeggen ‘I’m Winston Wolfe, I solve problems,’ kon ik alleen maar denken: ik ook!’

Zin 5-7: ‘Huisje heeft uit het niets en met weinig geld een omroep opgebouwd met zeer talentvolle mensen zoals Kamran Ullah. Al in een vroegtijdig stadium suggereerde ik De Telegraaf deze jongeman naar de krant te halen. Hij is nu hoofdredacteur.’ Hier staat: ‘Ik combineer mijn likken naar boven-hobby bij voorkeur met het claimen van het succes van anderen. Zonder mij was mijn hoofdredacteur nog steeds slechts een talentvolle jongeman. Graag gedaan, jongen.’

Zin 8-9: ‘Merel Westrik die nu klaagt, zeurde altijd als een verwend zondagskind. Ik vond haar erg aantrekkelijk, maar deelde de mening van Bert dat ze lui is en een zeurkous.’ Hier staat: ‘Ik wilde neuken met Merel Westrik, maar zij niet met mij, dus sindsdien vind ik haar stom.’

Zin 10-11: ‘Ze kreeg de kans een avondprogramma te presenteren. Ik regelde Wilders, maar ze bakte er niets van als interviewster, maar altijd anderen de schuld geven van haar eigen falen.’ Hier staat: ‘Niet alleen mijn huidige hoofdredacteur, maar ook Merel had al haar kansen te danken aan mij. Ik kon zelfs de man voor haar regelen die onze premier wil worden. Ik ken mensen en mensen kennen mij. Ze willen misschien niet met me neuken, maar ze kennen me wel.’

Zin 13: ‘Eva Jinek was veel getalenteerder, maar in de beginperiode ook tamelijk hysterisch en onredelijk.’ Hier staat: ‘Ik ontken dat er een seksistische cultuur bestaat bij WNL. Wat er wél bestaat, zijn hysterische zeikwijven. Maar daar hoor je ze dan weer niet over in Den Haag.’