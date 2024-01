Deze keer: journalist Ico van Rheenen over de losse handjes van Tricky en plankenkoorts op een homofeest.

Beste verhaal

‘Voor een Lowlands-bijlage heb ik een reportage gemaakt met Tricky in Japan, die daar speelde op het Fuji Rock-festival. Spannend, want Tricky stond te boek als een artiest die regelmatig met journalisten op de vuist ging. Het eerste dat de goede man tegen me zei toen hij me in de tourbus zag zitten, was: “Als je mij deze rit nog één keer durft aan te kijken, ram ik je uit de bus.” Gelukkig draaide hij helemaal bij. Dat gebeurde gek genoeg tijdens het interview. Onder die tatoeages, grote bek en boze blik bleek een lief, klein, bang mannetje te zitten met een heftig familieverleden. En wat helemaal mooi was: op en rond het festivalterrein was geen ene fuck te doen. Met als gevolg dat al die grote wereldartiesten zich in de catacomben begonnen te misdragen als kinderen op een schoolreisje. Tricky stond bekend als de ultieme blowkoning en had dan ook karrevrachten wiet meegenomen. In zijn kleedkamer was het een komen en gaan van mensen als Kate Moss en Noel Gallagher, die allemaal kwamen buurten om jointjes te bietsen.’

Grootste blunder

‘Waar ik vaak en lang van wakker heb gelegen, was een suggestief en tendentieus verhaal dat ik heb gemaakt over 3FM. De geruchten gingen dat je kon zorgen dat je muziek vaak werd gedraaid als je een dealtje sloot met een dj of de samensteller van de playlist. Voor mijn artikel liet ik te veel mensen aan het woord die er een belang bij hadden om 3FM naar de kloten te helpen. Zoals Erik de Zwart, destijds de zenderbaas van 538. Ik smulde van al zijn lekkere uitspraken die op het randje waren. De scoringsdrift nam het over van mijn gezond verstand. Een verhaal waar ik absoluut niet trots op ben.’

Die ene collega

‘Leon Verdonschot en ik komen allebei uit Geleen, we waren al vrienden voordat we bij Revu begonnen. We zouden samen een reportage maken over een feest in een homoclub in Rotterdam. De dresscode: een T-shirt, en verder naakt. Vlak voordat we die homoclub in moesten, kreeg ik plankenkoorts. “Ik pak zo de laatste trein terug naar huis,” zei ik tegen Leon, “ik durf daar echt niet naar binnen.” Toen Leon me later vertelde dat er op dat feest mannen in het kelderzwembad lagen, en anderen aan de rand stonden om in hun monden te pissen, had ik totaal geen spijt dat ik niet was gegaan.’

CV

Ico van Rheenen (49)

Voor

In de tweede helft van de jaren 90 is Ico hoofdredacteur van muziektijdschrift WATT, dat zich specialiseert in alternatieve gitaarmuziek.

Tijdens

Bij Nieuwe Revu is hij tussen 2000 en 2003 chef enter­tainment.

Na

Fanatieke hobbykok Ico maakt met zijn eigen bedrijf sponsored magazines over onder meer eten, bier en koffie.